Податкова надаватиме інформацію про отримувачів субсидій та пільг: механізм — Finance.ua
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Податкова надаватиме інформацію про отримувачів субсидій та пільг: механізм

Особисті фінанси
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Міністерство фінансів України підготувало проект Порядку надання Державною податковою службою Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків для призначення житлових субсидій та/або надання пільг.
Про це повідомляється в проекті, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).
Документом визначається механізм надання відомостей суб’єктами інформаційного обміну в електронній формі.
Зокрема, Пенсійний фонд України подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, а також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа — підприємець. Запит може містити інформацію щодо однієї або декількох фізичних осіб.
ДПС забезпечує обробку запитів у п’ятиденний строк з дня їх отримання та надає відповіді, які містять такі відомості:
  • код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта і назву або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;
  • суму доходу, нарахованого податковим агентом на користь фізичної особи, у розрізі ознак доходу / ознак пільги та звітних періодів; розмір утриманого податку на доходи фізичної особи; загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи;
  • суму утриманого податку, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами);
  • загальну суму доходу та суму податку за звітний період, задекларованих фізичною особою — підприємцем у податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця;
  • період, за який надається інформація.
«Інформація, що передається, використовується суб’єктами інформаційного обміну виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, визначених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом», — йдеться в документі.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України на фінансування субсидій та пільг за лютий 2023 року спрямував 5,7 млрд гривень, що на 10% більше, ніж за січень (5,2 млрд гривень).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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