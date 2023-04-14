В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто — Finance.ua

В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

В Україні пропонують скасувати обов’язкову сертифікацію авто

В Україні запропонували скасувати обов’язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів. Якщо рішення буде ухвалено, ввезення в країну вживаного авто з-за кордону може дещо активізуватися, а ціни на такі транспортні засоби — знизитися на 100-200 доларів.

Про відповідну ініціативу дізналися експерти Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що законопроєктом пропонується визнавати сертифікати відповідності, видані в країнах Євросоюзу, зокрема виробниками авто або їх уповноваженими представниками в Україні.

Як це виглядатиме на практиці

На практиці пропонується сертифікувати лише ті транспортні засоби, на які відсутні документи про реєстрацію. Наприклад, це стосується «списаних» автомобілів із США. Крім того, не визнаватимуться російські та білоруські документи на авто.

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Крім того, в силі залишаться екологічні вимоги — не нижче за «Євро-2» для легкових автомобілів і не нижче за «Євро-5» для вантажівок і автобусів. Для вживаного авто таку інформацію пропонують переносити з іноземного свідоцтва про реєстрацію в українське.

Також експерти пропонують запровадити обов’язковий техогляд усіх автомобілів, як у Євросоюзі. На думку фахівців, це допоможе запобігти експлуатації несправних машин у разі часткового скасування сертифікації.

Наразі згідно із законом сертифікації підлягають усі колісні транспортні засоби, які ввезені з-за кордону. Сертифікацію проводять спеціальні випробувальні лабораторії, документ видають 15 організацій на всю Україну. Вартість послуги складає близько 2500 грн для легкового авто.

Автор ініціативи нардеп Мар’ян Заблоцький («Слуга народу») вважає, що скасування сертифікації дозволить українцям заощадити десятки мільйонів доларів, які нині потрапляють не до державного бюджету, а до приватних компаній.

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