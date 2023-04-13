В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля

Особисті фінанси
2610
Водій отримав за рішенням суду 5 діб адміністративного арешту за те, що керував автівкою без проведеного технічного огляду.
Як стало відомо, працівники поліції зупинили автомобіль, який не пройшов перевірку технічного стану. На перший раз водій отримав постанову із накладенням штрафу 340 грн. на підставі частини 3 статті 121 КУпАП.
Водій штраф оплатив. Проте водій не був обізнаний, що в разі не оскарження такої «першої» постанови, при повторному порушенні протягом року він понесе значно суворіше покарання.
Так, відповідно до частини 3 статті 121 КУпАП керування водієм транспортним засобом без проходження перевірки технічного стану передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. (Для автомобілів, які повинні проходити такий технічний огляд).
Місце для вашої реклами
Водночас відповідно до частини 4 статті 121 КУпАП повторне вчинення протягом року такого ж порушення передбачає накладення штрафу в розмірі від 850 грн до 1700 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.
Зазначимо, в разі повторного керування без проходження технічного огляду суд повинен призначити одне з двох додаткових покарань:
  • або позбавити права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців;
  • або накласти адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.
У вищезгаданій справі суд наклав на нього стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 5 діб (Постанова суду від 30.03.2023 у справі № 734/848/23).
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.