В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля — Finance.ua

В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

Водій отримав за рішенням суду 5 діб адміністративного арешту за те, що керував автівкою без проведеного технічного огляду.

Як стало відомо, працівники поліції зупинили автомобіль, який не пройшов перевірку технічного стану. На перший раз водій отримав постанову із накладенням штрафу 340 грн. на підставі частини 3 статті 121 КУпАП.

Водій штраф оплатив. Проте водій не був обізнаний, що в разі не оскарження такої «першої» постанови, при повторному порушенні протягом року він понесе значно суворіше покарання.

Так, відповідно до частини 3 статті 121 КУпАП керування водієм транспортним засобом без проходження перевірки технічного стану передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. (Для автомобілів, які повинні проходити такий технічний огляд).

Водночас відповідно до частини 4 статті 121 КУпАП повторне вчинення протягом року такого ж порушення передбачає накладення штрафу в розмірі від 850 грн до 1700 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Зазначимо, в разі повторного керування без проходження технічного огляду суд повинен призначити одне з двох додаткових покарань:

або позбавити права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців;

або накласти адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

У вищезгаданій справі суд наклав на нього стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 5 діб (Постанова суду від 30.03.2023 у справі № 734/848/23).

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Ampercar За матеріалами:

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