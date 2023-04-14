Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль — Finance.ua
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Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль

Особисті фінанси
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Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія «Боїнг» оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов’язань у рамках проєкту «Морський старт».
Про це Шмигаль написав у твіттері в четвер.
«Під час зустрічі з бізнесом Сполучених Штатів компанія „Боїнг“ оголосила, що звільняє українські компанії від зобов’язання в $200 млн, пов’язаного з проєктом „Морський старт“. Дякую за важливе рішення на підтримку України», — написав Шмигаль.
Прем’єр наголосив, що Україна розраховує на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в країну.
Нагадаємо, у 2019 році КБ «Південне» та Південмаш програли суд у справі про банкрутство консорціуму «Морський старт», створеного в 1995 році для запуску ракет Зеніт-3SL з плавучого космодрому.
У Boeing було 40% в консорціумі, українські компанії разом мали 15%.
У 2009 році «Морський старт» збанкрутував, заборгувавши понад $500 млн, і пізніше космодром викупила російська компанія S7 Group.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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