Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль — Finance.ua

Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія «Боїнг» оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов’язань у рамках проєкту «Морський старт».

Про це Шмигаль написав у твіттері в четвер.

«Під час зустрічі з бізнесом Сполучених Штатів компанія „Боїнг“ оголосила, що звільняє українські компанії від зобов’язання в $200 млн, пов’язаного з проєктом „Морський старт“. Дякую за важливе рішення на підтримку України», — написав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що Україна розраховує на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в країну.

Нагадаємо, у 2019 році КБ «Південне» та Південмаш програли суд у справі про банкрутство консорціуму «Морський старт», створеного в 1995 році для запуску ракет Зеніт-3SL з плавучого космодрому.

У Boeing було 40% в консорціумі, українські компанії разом мали 15%.

У 2009 році «Морський старт» збанкрутував, заборгувавши понад $500 млн, і пізніше космодром викупила російська компанія S7 Group.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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