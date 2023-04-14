Xiaomi відреагувала на визнання її спонсором війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi відреагувала на визнання її спонсором війни

206
Китайська компанія Xiaomi не згодна з рішенням українського Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) внести її до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це йдеться в заяві «Сяомі» на офіційному сайті та в її соцмережах. Компанія стверджує, що не підтримує жодних воєнний дій.
«Ми категорично відкидаємо звинувачення НАЗК щодо того, що ми є „міжнародним спонсором війни“. Ми не підтримуємо жодні воєнні дії. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі», — кажуть в Xiaomi.
Xiaomi зазначає, що випускає та продає електроніку виключно для цивільного та комерційного використання.

Список компаній — спонсорів війни

13 квітня 2023 року НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу у РФ після повномасштабного вторгнення, але досі залишається лідером з продажу смартфонів у Росії.
Раніше НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International в список міжнародних спонсорів війни. Банк не тільки продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.