В Україні офіційно завершено опалювальний сезон — Finance.ua

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років.

Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз, голова Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 рр. Олексій Чернишов.

Чернишов наголосив, що Група Нафтогаз вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

«Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму», — додав очільник Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів для НАК є збільшення власного видобутку газу, оскільки від цього напряму залежить енергетична стійкість України впродовж усіх наступних років.

Довідка Finance.ua:

у квітні закінчується опалювальний сезон, і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період;

житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини;

якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу Фонду протягом 30 днів.

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