Хто нині серед найзатребуваніших спеціалістів в ІТ (інфографіка) — Finance.ua

Хто нині серед найзатребуваніших спеціалістів в ІТ (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Зараз кількість вакансій у категоріях Sales, Support і Marketing зростає, а кількість відгуків залишається на більш-менш конкурентному рівні.

Про це пише DOU

Зараз на DOU є 403 вакансії в категорії Marketing, 285 вакансій у Sales і 102 пропозиції для спеціалістів Support. У березні було опубліковано 300 вакансій в категорії Sales, які в середньому збирали 12 відгуків на одну пропозицію.

Дані з Djinni також свідчать, що IT-компанії все більше наймають «неайтішників». Частка наймів у нетехнічних категоріях виросла з 12% у першому кварталі 2021-го до 16% в 2022-му і до 20% за останній квартал.

До нетехнічних категорій команда Djinni зараховує маркетологів, сейлзів, HR і рекрутерів.

"За останні три місяці сейлзів найняли вдвічі більше, ніж за перший квартал 2022-го.

Також виросли найми маркетологів (на 67%), художників (на 53%) і Flutter програмістів (на 32%). Не значно, але збільшилась кілість наймів у DevOps, Python і PHP. Golang i Node.js — майже без змін. Найми QA впали на 17%, але QA Automation — на 14% збільшились.

Найбільше падіння у наймах в категоріях Unity (-37%), Recruiter (-36%), Data Science (-31%), а серед програмістів — .NET (-27%)", — йдеться в аналітиці Djinni.

Довідка Finance.ua:

Айтівці спрогнозували, що чекає українське ІТ в 2023 році. Протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює.

Нинішня ситуація з роботою позначається і на настроях фахівців. Айтівці, які працюють у великих аутсорсингових компаніях, гірше оцінюють майбутнє українського ІТ-ринку й частіше хвилюються через можливу втрату роботи.

54% фахівців в аутсорсі турбуються про можливе звільнення (проти 39% у продуктових компаніях), 53% вважають, що їм було б важко знайти нову роботу (у продуктових компаніях — 46%). 42% працівників аутсорсу вважають, що ситуація в українському ІТ ставатиме гіршою (проти 35% тих, хто в продукті).



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