День фінансів: що буде з курсом долара та цінами в Україні, прогноз Dragon Capital щодо ВВП — Finance.ua

День фінансів: що буде з курсом долара та цінами в Україні, прогноз Dragon Capital щодо ВВП Сьогодні 17:40

В четвер, 15 лютого, фінансові аналітики, банкіри та населення дали прогнози щодо курсу долара і цін в Україні.

Dragon Capital оновили прогноз щодо зростання ВВП України. Зростання ВВП України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році. Такі прогнози Зростання ВВП України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році. Такі прогнози оприлюднив голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Також згідно з прогнозом, збільшиться інфляція до 8% з 5,1% минулого року, а курс на кінець року становитиме 39 грн/ $.

Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін. Аналітики Info Sapiens Аналітики Info Sapiens зазначають , що на початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Певна тенденція до покращення економічних очікувань (особливо довготривалих).

Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком. Українські банки Українські банки заробили за 2023 рік 86,55 млрд грн чистого прибутку, що на 44 млрд грн менше, ніж у січні-листопаді 2023 року, коли чистий прибуток банківської системи становив 130,55 млрд грн. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

А monobank додав три нові функції до сервісу «Банка».

А в новому відео наш ескперт Олексій Козирєв повідомив, про те, чи забирають українці гроші з банків, чому так відбувається і наскільки це критично:

В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн». Міністерство оборони України Міністерство оборони України запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що «яєць по 17 гривень» більше не буде.

Допомога на $5,5 млрд. До Координаційної Платформи донорів України приєдналися чотири країни з загальним обсягом запропонованої допомоги у $5,5 млрд. Про це До Координаційної Платформи донорів України приєдналися чотири країни з загальним обсягом запропонованої допомоги у $5,5 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів. Новими країнами-членам стали Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Також Австралія виділила мільйонний транш на підтримку оборони України. А Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро.

При цьому Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф.

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни.

Хто удвічі збільшив сплату податків. Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 році. Про це Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 році. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також він заявив, що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію доведеться переглядати держбюджет.

До речі, сьогодні Finance.ua розбирався в нововеденнях з третьою платіжкою з газ — звідки та чому виникла ідея, коли українці почнуть її отримувати та скільки доведеться доплатити.

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