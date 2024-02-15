Dragon Capital оновили прогноз щодо зростання ВВП України — Finance.ua

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Dragon Capital оновили прогноз щодо зростання ВВП України

Казна та Політика
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Dragon Capital оновили прогноз щодо зростання ВВП України
Dragon Capital оновили прогноз щодо зростання ВВП України
Зростання ВВП України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році.
Такі прогнози оприлюднив голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає Інтерфакс-Україна.
Також згідно з прогнозом, збільшиться інфляція до 8% з 5,1% минулого року, а курс на кінець року становитиме 39 грн/ $.
«Я залишаюся оптимістом на 2024 рік», — заявив Фіала, визнавши, що наразі зросла кількість песимістів.
Серед позитивних моментів інвестбанкір назвав налагодження експорту через порти на Чорному морі: якщо до війни через них проходило близько 11 млн тонн на місяць, то зараз уже близько 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порти на Дунаї, а в лютому очікується ще кращий результат.
За словами Фіали, прогноз Dragon Capital припускає, що ситуація у сфері безпеки покращуватися не буде, проте у разі його виконання номінальний доларовий ВВП країни досягне максимального в її історії значення $203 млрд після приблизно $200 млрд у 2021 році.
Голова інвесткомпанії, також зазначив, що у Dragon Capital прогнозують отримання Україною цього року запланованих у держбюджеті $37 млрд зовнішньої допомоги: $5 млрд від МВФ, майже $20 млрд від ЄС (18 млрд євро) та $8 млрд від США, а також кошти від Канади, Японії, Великобританії та Норвегії.
Інвестбанкір уточнив, що перші значні кошти очікуються вже у березні: $4,5 млрд від ЄС та четвертий транш за програмою МВФ близько $900 млн.
За його словами, низька інфляція, яка за підсумками січня склала 4,7%, дає можливість трохи послабити курс гривні та допомогти бюджету, проте навіть за девальвації нацвалюти максимум на 10% інфляція за підсумками року залишиться однозначною.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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