Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози населення, банкірів та аналітиків — Finance.ua
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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози населення, банкірів та аналітиків

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Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози населення, банкірів та аналітиків
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози населення, банкірів та аналітиків
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Водночас прогнози зростання цін покращуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Курс долара

За інформацією НБУ, населення України у січні погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно з груднем (39,75 грн/долар).
Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики — 40,29 грн/долар.
Графік: НБУ
Графік: НБУ

Інфляція

Інфляційні очікування продовжують покращуватись. Прогноз населення зростання цін на найближчий рік покращився до 8,7% з 8,8% у грудні.
Крім того, банкіри у січні прогнозували інфляцію на рівні 10,4%, а фінансові аналітики — 8,2%.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Нагадаємо, Національний банк прогнозував, що зростання споживчих цін в Україні буде помірним у найближчі місяці. У другій половині року інфляція прискориться.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, українці в січні 2024 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,282 млрд доларів (в еквіваленті) і купили на 2,386 млрд доларів;
  • як прогнозує кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, українці зможуть відчути здорожчання валюти вже до початку другої половини 2024 року;
  • українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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