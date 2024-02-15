Допомога на $5,5 млрд: до Платформи донорів України приєднались чотири нові країни — Finance.ua

Допомога на $5,5 млрд: до Платформи донорів України приєднались чотири нові країни Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Допомога на $5,5 млрд: до Платформи донорів України приєднались чотири нові країни

До Координаційної Платформи донорів України приєдналися чотири країни з загальним обсягом запропонованої допомоги у $5,5 млрд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Відбулось восьме засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України. У фокусі уваги забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році та стан впровадження реформ», — сказано в повідомленні.

Новими країнами-членам стали Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Чотири країни взяли на себе зобов’язання виділити загалом понад $5,5 млрд на економічне відновлення та відбудову України.

Фінансові результати України у 2023 році та пріоритетні потреби на 2024 рік

«У 2023 році Україна продемонструвала позитивні результати в економічній та фінансовій сферах. Податкові та митні доходи бюджету повернулись до довоєнного рівня, зовнішнє фінансування сягло $42,5 млрд, інтерес серед громадян та бізнесу України до ОВДП збільшився майже у 2 рази, що дозволило залучити $15,5 млрд через випуск державних облігацій. Економіка повернулась до зростання, а інфляція знизилась з 26,6% до 5,1%.», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, у поточному році виклики для фінансової системи зберігаються. Міністерство фінансів вживає заходів для зменшення дефіциту держбюджету, проте потреба у міжнародній підтримці залишається значною — $37,3 млрд.

У 2024 році Україна отримала вже $436 млн зовнішнього фінансування, яке надійшло від Японії в рамках проектів Світового банку.

Матриця реформ

Незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує впроваджувати реформи та виконує всі зобов’язання в межах співпраці з партнерами.

«До кінця 2024 року матриця реформ включає 230 умов та рекомендацій для України, передбачених різними документами співпраці з міжнародними партнерами. 55% всіх умов та рекомендацій є унікальними», — зазначив Марченко.

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Матриця реформ — це аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом впровадження реформ. Він дозволить організувати внутрішню роботу уряду у впровадженні заходів та політик, які вже сформовані у співпраці з партнерами.

Що передбачає Матриця реформ:

систематизацію всіх реформ та зобов’язань;

аналіз необхідних змін та планування їх впровадження;

здійснення постійного моніторингу, контролю стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах для своєчасного реагування;

підзвітність перед суспільством та перед міжнародними партнерами.

Марченко наголосив, що для ефективного впровадження всіх реформ необхідно провести оцінку їх вартості, впливу на економіку країни на основі підготовленої методики Світового банку та визначити етапність впровадження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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