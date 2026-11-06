День фінансів: ринок праці, перспективи роботи бізнесу, вартість заряджання електромобіля

П’ятниця, 6 листопада. Що відомо про підвищення зарплат військових у 2027 році, яку суму США так і не надали Україні та як не втратити заощадження.

Перспективи роботи бізнесу

Кожна година простою підприємств через повітряну тривогу коштує економіці близько $45 млн. У жовтні повітряні тривоги в Києві тривали 58 годин у денний час — третій найвищий показник від початку війни. У жовтні 2026 року сезонно скоригований індекс очікувань ділової активності погіршився до 45,8 — найнижчого показника з червня-липня 2024 року.

💼 Водночас український бізнес дедалі частіше працює не лише на внутрішньому ринку: компанії відкривають юридичні особи за кордоном, переносять частину операцій, наймають працівників в інших країнах або розглядають можливість повної релокації.

У новій статті розповімо, яке податкове навантаження має бізнес в Європі, які основні податки та внески він сплачує і які додаткові витрати варто враховувати під час ведення компанії:

Зарплати українців у 2026−2028 роках

За прогнозом Національного банку України, у 2026 році номінальні зарплати збільшаться на 21,4%, а реальні, тобто з урахуванням інфляції, на 11,4%. У 2027−2028 роках темпи зростання реальних доходів сповільняться до 4−5% на рік.

Також у прогнозі НБУ припускається, що чистий відплив населення у 2026−2027 роках становитиме близько 0,2 млн осіб щороку.

Фахівці держсектору масово планують змінювати роботу

Результати дослідження Grc.ua показують , що 93% досвідчених соціальних фахівців держсектору та неурядових організацій планують змінити роботу. При пошуку нової роботи фахівці орієнтуються на базові потреби стабільності: 85,7% звертають увагу на розмір зарплати, 78,6% — на офіційне працевлаштування, а 50% — на здорові стосунки в колективі.

Підтримка енергетики України

Європейський Союз передбачив майже 1 млрд євро на зимову підтримку енергетичного сектору України. Допомога охоплює широкий спектр напрямів, зокрема підтримку ліквідності ключових енергетичних підприємств, таких як «Укренерго», а також сприяння закупівлі газу.

Зі свого боку уряд Німеччини підтвердив виділення €44,7 млн на підтримку нових проєктів відновлюваної енергетики в Україні.

Як заявив Володимир Зеленський, Україна має домагатися від США відновлення допомоги на $16 млрд, яку раніше зупинили, а також працювати над залученням додаткової підтримки.

Зарплати військових у 2027 році

Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Під час розгляду документа депутати також проголосували за бюджетні пропозиції, серед яких була поправка № 1279 щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Однак остаточне рішення про розмір зарплати військових у 2027 році та відсоток підвищення залежить від Кабінету міністрів.

Відмітимо, що військовослужбовці, які виховують і утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть перевестися до військових частин за місцем проживання дітей або в найближчу можливу місцевість.

Компенсація за пошкоджене та знищене житло

Міністерство юстиції України пояснило , які механізми відшкодування збитків, завданих війною, доступні постраждалим та як подати заяви для отримання компенсації. Зокрема, державний механізм дає можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло за встановленими умовами, тоді як міжнародний спрямований на облік заяв і доказів щодо різних видів збитків, втрат та шкоди для їх подальшого розгляду й визначення компенсацій.

Вартість заряджання електромобіля

Проїхати 100 км на електромобілі можна приблизно за 39 грн, якщо заряджати його вдома вночі за двозонним тарифом. На швидкій публічній станції така сама відстань коштуватиме близько 396 грн. Інститут досліджень авторинку порівняв ціни на домашню та публічну зарядку й пояснив, від чого залежать витрати власників електрокарів.

Сертифіковані рієлтори

В Україні налічується 1 252 рієлтори з дійсними сертифікатами. Найбільше таких фахівців працюють у Києві та Київській області. Водночас в Україні зареєстровано 77 060 ФОПів із КВЕДом у сфері операцій з нерухомістю.

Фінансова подушка

Воєнні ризики, зростання цін і непередбачувані витрати змушують українців уважніше ставитися до власних заощаджень. Щоб мати фінансову опору в складні моменти, важливо не лише регулярно відкладати гроші, а й подбати про їхню доступність та безпечне зберігання. Є кілька практичних кроків , які допоможуть організувати особисті фінанси та зменшити ризик втрати накопичень.

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