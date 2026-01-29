День фінансів: рішення щодо облікової ставки, нові правила бронювання, встановлення сонячних панелей Сьогодні 17:45

Четвер, 29 січня. Національний банк розпочинає цикл помʼякшення процентної політики, Кабмін спрощує процедуру встановлення сонячних електростанцій, а в США виділятимуть по $1000 кожній новонародженій дитині.

Облікова ставка

Національний банк знизив облікову ставку з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15%. Правління НБУ вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, очікуваних обсягів зовнішньої допомоги Україні вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту державного бюджету та підтримки міжнародних резервів на рівні, достатньому для стабільності валютного ринку.

Популярні професії

Як повідомила Київська служба зайнятості, 2025 року послугами відомства скористалися 18,2 тисячі громадян. Через програму «Власна справа» у столиці було погоджено 692 мікрогранти. 1,5 тисячі безробітних пройшли професійне навчання, а 1,2 тисячі громадян отримали ваучер для розвитку своїх професійних компетенцій. Серед найпопулярніших професій: цифровий маркетинг, веб-дизайн, програмування.

👛 У світі сучасної економіки час — це буквально гроші. Але вартість однієї години вашої роботи кардинально різниться залежно від країни, у якій ви працюєте.

Так, мінімальна погодинна ставка в Україні встановлена на рівні 52 грн (близько 1,2 долара за поточним курсом). Проте середня ринкова вартість години праці в приватному секторі значно вища. Середня вартість робочої години в Єврозоні становить близько 37−39 євро. У США середня погодинна оплата в приватному секторі наприкінці 2025 року сягнула 37 доларів.

Нові правила бронювання з 1 лютого

З наступного місяця мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме 21 617 грн. Оновлені правила також передбачають суттєве скорочення строків розгляду заяв на бронювання. Якщо раніше розгляд міг тривати до трьох діб, то тепер рішення ухвалюється протягом 24 годин.

До речі, постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зробити це можна у застосунку Резерв+.

Встановлення сонячних панелей на будинках

Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Кабмін спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів.

Крім того, держава компенсуватиме до 300 тис. грн на генератори для багатоквартирних будинків.

До речі, у Києві почали діяти індивідуальні графіки відключень світла. Для кожного будинку формуватиметься окремий графік, переглянути його можна буде на сайті або в чат-боті ДТЕК та Yasno.

Посилення фінмоніторингу

Національний банк у рекомендаціях для банків щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин. Регулятор радить застосовувати ризик-орієнтований підхід та інструменти управління ризиками, зокрема встановлення лімітів або інших обмежень щодо використання окремих банківських послуг.

Виплати за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ

Уряд визначився з термінами запуску фінансування програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Скористатися схваленими ваучерами можна буде вже наприкінці лютого 2026 року. Номінальна сума ваучера становить 2 млн грн.

Податки від ІТ-сектору

Упродовж 2025 року ІТ-компанії та ФОПи сплатили до державного бюджету 50,53 млрд грн податків, що на 35% більше, ніж у 2024 році. Найбільші надходження були зафіксовані у IV кварталі — понад 13 млрд грн.

$1000 для кожної новонародженої дитини

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про фінансову програму, спрямовану на створення капіталу для прийдешніх поколінь американців. У межах нової ініціативи кожна дитина, народжена в США в проміжок з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року, отримає від уряду країни початковий інвестиційний внесок у сумі 1000 доларів. Про ключові умови програми розповідаємо тут

