День фінансів: рекомендації МВФ Україні щодо податків, обов’язкова звітність для бізнесу, розкриття банківської таємниці — Finance.ua

День фінансів: рекомендації МВФ Україні щодо податків, обов’язкова звітність для бізнесу, розкриття банківської таємниці Сьогодні 17:45

П’ятниця, 4 липня. Звіти повернуться, податкова отримає більше повноважень, а «білим» виробникам зброї нададуть нові пільги.

Розкриття банківської таємниці

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233, який відкриває податковій доступ до реєстрів всіх банківських рахунків та сейфів громадян.

Як пояснив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів. За його словами, зараз триває складна дискусія між Міністерством фінансів та Національним банком.

Рекомендації МВФ

Директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулія Козак заявила , що Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність, але для подальшої фінансової стійкості важливо підвищити надходження до бюджету. Водночас важливо зберегти темп реформ. Особливо щодо залучення внутрішніх доходів, які критично важливі для довгострокової стійкості боргу.

Обов’язкове подання статистичної звітності

У суботу, 5 липня, поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності. Як зазначили в Держстаті, це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:

оцінити реальний стан підприємств;

відслідковувати ринок праці;

розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;

ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

Для респондентів передбачено тримісячний перехідний період до 5 жовтня 2025 року.

Курс долара восени та до кінця року

Український валютний ринок завершив перше півріччя 2025 року у відносно стабільному стані. Аналітики спрогнозували , як зміниться ситуація восени та до кінця року. Прогнози аналітиків Dragon Capital, КИТ Group і Concorde Capital сходяться в одному: стрімких обвалів чи злетів не очікується, але підвищення тиску на курс гривні можливе.

Податки для самозайнятих

Як повідомляє Опендатабот, наразі в Україні зареєстровано понад 28 тисяч самозайнятих осіб. Це рекордний показник за останні 5 років. За перші п’ять місяців 2025 року вони сплатили до бюджету 292,29 млн грн податків. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік.

Відмітимо, що Міністерство економіки презентувало перші напрацювання Стратегії зайнятості населення до 2030 року. Стратегічна рамка має стати практичним інструментом для розвитку економіки: сприяти зменшенню безробіття, розширенню доступу до роботи та підвищенню гнучкості ринку праці.

Падіння продажів Tesla

Tesla оновила статистику другого кварталу 2025 року: компанія доставила 384 122 авто, що на 13,5 % менше за аналогічний період 2024 року — і це другий квартал поспіль із падінням продажів. Така динаміка ставить під загрозу плани зростання продажів на рік загалом.

🚗 До речі, засновник Tesla Ілон Маск має у своєму автопарку три автівки Tesla: Cybertruck, Model S 2019 року випуску та Roadster. Також у власності Маска є: BMW M 5 Hamann, Audi Q7, Porsche 911 Turbo та інші. У новій статті Finance.ua розповідає про автопарк мільярдерів — Марка Цукерберга, Джефа Безоса та Ілона Маска:

Нові тарифи Vodafone

Компанія Vodafone оголосила про запуск оновленої лінійки тарифів із кращими умовами для користування як в Україні, так і за кордоном. Тарифна лінійка для абонентів передплати включає пропозиції Flexx go та Flexx top — від 200 грн за Безлімітний 4G та 1000 хв. на інші мережі.

Тарифи розроблені відповідно до концепції Rome like at home — користувачі можуть спілкуватися та користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС (27 країнах) та Молдові на умовах, максимально наближених до домашніх.

Направлення на ВЛК через «Резерв+»

У «Резерв+» спростили отримання направлення на ВЛК. Тепер, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у застосунку «Резерв+», більше не потрібно звертатися до територіального центру комплектування. Документ формується автоматично після онлайн-запиту.

«Великий прекрасний закон» Трампа

Палата представників США схвалила податково-бюджетний законопроєкт Трампа. Цей закон передбачає розширення податкових пільг, зменшення соціальних витрат і рекордне підвищення стелі державного боргу на $5 трлн.

Також Трамп повідомив , що його адміністрація починає розсилати листи країнам про встановлення односторонніх тарифних ставок.

Пільги для «білих» виробників зброї

Верховна Рада готується розглянути пакет із чотирьох законопроєктів під назвою Defence City, спрямованих на підтримку й розвиток оборонно-промислового комплексу України. Депутати пропонують створити перелік спеціалізованих підприємств, які працюватимуть за чіткими вимогами Міноборони.

Такі компанії будуть звільнені від податку на нерухомість, земельного та екологічного податків, а також матимуть митні преференції та державну підтримку при експорті продукції.

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