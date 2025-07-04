Адміністрація Трампа починає розсилати країнам листи про встановлення нових мит — Finance.ua

Адміністрація Трампа починає розсилати країнам листи про встановлення нових мит Сьогодні 14:27 — Світ

Адміністрація Трампа починає розсилати країнам листи про встановлення нових мит, Фото: bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що з п’ятниці почне розсилати листи країнам про встановлення односторонніх тарифних ставок. Мита почнуть діяти з 1 серпня.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє агентство, тарифні ставки коливатимуться від 10−20% до 60−70%. Це вище за рівні, встановлені у квітні, коли найвища ставка сягала 50%.

«Гроші почнуть надходити до Сполучених Штатів 1 серпня», — заявив Трамп.

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Країни мають час до 9 липня, щоб укласти торгові угоди зі США та уникнути підвищених тарифів. Наразі такі угоди вже підписали Велика Британія та В’єтнам, а з Китаєм досягнуто тимчасового перемир’я в митному питанні.

Інші ключові торгові партнери США, зокрема Японія, Південна Корея та Європейський Союз, ще ведуть переговори.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив , що його країна підписала торгівельну угоду з В’єтнамом. Країна буде платити США мито в розмірі 20% на всі товари, що ввозяться в Штати, при цьому американські товари будуть експортуватися до В’єтнаму з нульовим митом.

Крім того, палата представників США у четвер, 3 липня, ухвалила податково-бюджетний законопроєкт Трампа. Цей закон передбачає розширення податкових пільг, зменшення соціальних витрат і рекордне підвищення стелі державного боргу на $5 трлн.

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