Україна розробляє стратегію зайнятості до 2030 року: перші цілі — Finance.ua

Україна розробляє стратегію зайнятості до 2030 року: перші цілі Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Україна розробляє стратегію зайнятості до 2030 року: перші цілі

Міністерство економіки презентувало перші напрацювання Стратегії зайнятості населення до 2030 року. Документ має стати ключовим інструментом для розвитку ринку праці, зниження рівня безробіття та створення нових можливостей для українців у працевлаштуванні, навчанні й професійній реалізації.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Ця стратегічна рамка має стати практичним інструментом для розвитку економіки: сприяти зменшенню безробіття, розширенню доступу до роботи та підвищенню гнучкості ринку праці», — сказано в повідомленні.

Розробка стратегії — частина зобов’язань у межах плану Ukraine Facility.

«Наше головне завдання — перетворити виклики, що постають на ринку праці, на нові можливості для розвитку. Документ має стати практичним орієнтиром, що сприятиме зростанню продуктивної зайнятості, забезпечить гідні умови праці та посилить економічну стійкість України», — зазначила заступниця міністерки економіки України Тетяна Бережна.

За підсумками обговорень сформовали такі стратегічні цілі:

Підвищення економічної активності населення. Подолання дисбалансів між попитом і пропозицією праці. Посилення інституційної спроможності державних органів та цифровізація. Інтеграція стандартів ЄС до політики зайнятості.

У подальшому цілі та завдання будуть конкретизовані через чіткий план дій із визначеними строками та відповідальними виконавцями.

Наступними кроками стануть:

Фіналізація документа. Узгодження Стратегії з партнерами та Єврокомісією. Розробка операційного плану заходів для реалізації стратегічних цілей. Публічне обговорення документа. Подання Стратегії на затвердження урядом.

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Нагадаємо, у 2025 році середній час пошуку нової роботи в Україні становив 51 день, у 2024-му було 50 днів. Для порівняння, у 2023 році роботу шукали в середньому 60 днів. Найменше часу на пошук роботи витрачають представники робітничих і технічних професій, а також окремі фахівці у сфері науки й медицини. Швидко роботу також знаходять техніки-механіки у сільському господарстві, монтажники будівельної техніки, зоотехніки та виробники художніх виробів з лози.

Бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність.

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