Критерії для Клубу білого бізнесу пропонують зробити гнучкішими — Гетманцев Сьогодні 17:28 — Казна та Політика

Критерії для Клубу білого бізнесу пропонують зробити гнучкішими — Гетманцев

Законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства (Клуб білого бізнесу) подано на реєстрацію.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі.

«Ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму», — написав очільник комітету.

За його словами, документом передбачається пом’якшення вимоги відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності — дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн), за умови їх сплати.

Законопроєкт також пропонує врегулювати розрахунок зарплатного критерію для платників з унікальним КВЕДом у межах регіону або країни та доопрацювати показник рівня сплати ПДВ для розширення кола платників, для яких об’єктивно не має застосовуватися цей критерій.

Поміж іншим документ передбачає врегулювання процедури перевірок — якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила та уточнення порядку розрахунку податку на прибуток для більш об’єктивної оцінки.

Гетманцев наголошує, що законопроєкт містить пункт про поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, внесених до «Клубу білого бізнесу», та на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.

Документ наголошує на прозорості структури власності та зобов’язкує платника податків надавати дані про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу недостовірність такої інформації в ЄДР.

Гетманцев розповів, що далі над документом вестиметься робота в комітеті та під час консультацій з бізнесом.

«Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює — це про взаємну довіру, прозорість і партнерство держави й бізнесу. Але конструктивні пропозиції щодо змін — ознака розвитку і зацікавленості», — додав голова комітету.

Довідка Finance.ua:

18 червня Верховна Рада 262 голосами схвалила законопроєкт № 11084 щодо створення переліку критеріїв, у разі відповідності яким підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства — «Клубу білого бізнесу»;

станом на 1 червня 2025 року включає вже 9,67 тис. юридичних та фізичних осіб-підприємців, що на 18%, або на 1474, найменувань більше, ніж у попередній версії переліку (1 квітня-2025).

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