Критерії для Клубу білого бізнесу пропонують зробити гнучкішими — Гетманцев — Finance.ua
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Критерії для Клубу білого бізнесу пропонують зробити гнучкішими — Гетманцев

Казна та Політика
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Критерії для Клубу білого бізнесу пропонують зробити гнучкішими — Гетманцев
Критерії для Клубу білого бізнесу пропонують зробити гнучкішими — Гетманцев
Законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства (Клуб білого бізнесу) подано на реєстрацію.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі.
«Ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму», — написав очільник комітету.
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За його словами, документом передбачається пом’якшення вимоги відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності — дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн), за умови їх сплати.
Законопроєкт також пропонує врегулювати розрахунок зарплатного критерію для платників з унікальним КВЕДом у межах регіону або країни та доопрацювати показник рівня сплати ПДВ для розширення кола платників, для яких об’єктивно не має застосовуватися цей критерій.
Поміж іншим документ передбачає врегулювання процедури перевірок — якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила та уточнення порядку розрахунку податку на прибуток для більш об’єктивної оцінки.
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Гетманцев наголошує, що законопроєкт містить пункт про поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, внесених до «Клубу білого бізнесу», та на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.
Документ наголошує на прозорості структури власності та зобов’язкує платника податків надавати дані про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу недостовірність такої інформації в ЄДР.
Гетманцев розповів, що далі над документом вестиметься робота в комітеті та під час консультацій з бізнесом.
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«Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює — це про взаємну довіру, прозорість і партнерство держави й бізнесу. Але конструктивні пропозиції щодо змін — ознака розвитку і зацікавленості», — додав голова комітету.

Довідка Finance.ua:

  • 18 червня Верховна Рада 262 голосами схвалила законопроєкт № 11084 щодо створення переліку критеріїв, у разі відповідності яким підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства — «Клубу білого бізнесу»;
  • станом на 1 червня 2025 року включає вже 9,67 тис. юридичних та фізичних осіб-підприємців, що на 18%, або на 1474, найменувань більше, ніж у попередній версії переліку (1 квітня-2025).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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