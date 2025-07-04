Vodafone запускає нову лінійку тарифів: умови та ціни — Finance.ua

Vodafone запускає нову лінійку тарифів: умови та ціни Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Vodafone запускає нову лінійку тарифів: умови та ціни

Компанія Vodafone оголосила про запуск оновленої лінійки тарифів із кращими умовами для користування як в Україні, так і за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Незабаром Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони, і українці зможуть користуватися своїм тарифом в Європі без додаткових доплат та підключення послуг. Нові тарифи покликані зробити для абонентів перехід з української мережі до європейських безшовним, оскільки вже включають послуги для зв’язку за кордоном», — сказано в повідомленні.

Нова тарифна лінійка Flexx

Тарифна лінійка для абонентів передплати включає пропозиції Flexx go та Flexx top — від 200 грн за Безлімітний 4G та 1000 хв на інші мережі.

Тарифи розроблені відповідно до концепції Rome like at home — користувачі можуть спілкуватися та користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС (27 країнах) та Молдові на умовах, максимально наближених до домашніх.

Нові клієнти, що приєднаються до Vodafone з новим номером, стануть учасниками акції «Хот», що надає додаткові хвилини та інтернет. А абоненти, що вирішать перенести свій існуючий номер, отримають ціну від 200 грн на перші 6 пакетів послуг та безлімітний інтернет. Щоб стати учасником акції, клієнту не потрібно робити жодних додаткових плат, тільки сплатити за пакет послуг на 4 тижні.

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Кожен з тарифів включає щедрий пакет мобільного інтернету, хвилин для дзвінків та інші переваги, зокрема:

покращені умови користування мобільним інтернетом у роумінгу у країнах ЄС та Молдові;

бонуси для нових абонентів: вдвічі більше гігабайтів та хвилин для дзвінків на інші мережі у перші 3 пакети послуг користування у більшості тарифів лінійки;

безлімітний інтернет та популярні додатки.

Детальна інформація про тарифи

Тариф Flexx go включатиме:

безлімітні дзвінки в мережі;

1000 хв для дзвінків по Україні (з них 500 хв — в Україні та роумінгу);

50 ГБ (з них 8 у роумінгу);

30 популярних застосунків.

1000 хв. та 50 ГБ доступні в межах акції «Хот» для нових абонентів, протягом перших трьох пакетів послуг. Вартість такого пакету становитиме 320 грн/4 тижні.

Для тих абонентів, що перенесуть свій номер до мережі Vodafone та оберуть даний тариф, діятимуть такі умови:

безлімітні дзвінки в мережі;

1000 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу;

безлімітний інтернет (у який включено 8 ГБ у роумінгу);

30 популярних застосунків.

Вартість складе 200 грн / 4 тижні на перші 6 пакетів послуг користування тарифом.

Тариф Flexx top включатиме:

безлімітні дзвінки в мережі;

1300 хв для дзвінків по Україні (з них 800 хв — в Україні та роумінгу);

100 ГБ (з них 13 у роумінгу);

30 популярних застосунків.

1300 хв та 100 ГБ доступні на умовах акції «Хот» для нових абонентів, протягом перших трьох пакетів послуг. Вартість 500 грн / 4 тижні.

Для тих абонентів, що перенесуть свій номер:

безлімітні дзвінки в мережі;

1600 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу;

безлімітний інтернет (у який включено 13 ГБ у роумінгу);

30 популярних застосунків.

Вартість 350 грн / 4 тижні на перші 6 пакетів послуг.

Нові тарифи стануть доступними з 2 липня.

Як підключитися

Щоб підключитися до тарифу, необхідно придбати стартовий пакет у будь-якій точці продажу, інтернет-магазині Vodafone або у застосунку My Vodafone.

Абоненти інших операторів, які хочуть підключитись до нових тарифів Vodafone, зі своїм номером можуть звернутися до офіційних точок продажу Vodafone.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home. Наступний етап — офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС. Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій.

17 червня Зеленський підписав закон № 10265 про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Згідно з документом, українці матимуть змогу користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.

Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах. Проте все може змінитися , коли наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС.

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