Vodafone запускає нову лінійку тарифів: умови та ціни — Finance.ua

Vodafone запускає нову лінійку тарифів: умови та ціни
Компанія Vodafone оголосила про запуск оновленої лінійки тарифів із кращими умовами для користування як в Україні, так і за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба оператора.
«Незабаром Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони, і українці зможуть користуватися своїм тарифом в Європі без додаткових доплат та підключення послуг. Нові тарифи покликані зробити для абонентів перехід з української мережі до європейських безшовним, оскільки вже включають послуги для зв’язку за кордоном», — сказано в повідомленні.
Нова тарифна лінійка Flexx
Тарифна лінійка для абонентів передплати включає пропозиції Flexx go та Flexx top — від 200 грн за Безлімітний 4G та 1000 хв на інші мережі.
Тарифи розроблені відповідно до концепції Rome like at home — користувачі можуть спілкуватися та користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС (27 країнах) та Молдові на умовах, максимально наближених до домашніх.
Нові клієнти, що приєднаються до Vodafone з новим номером, стануть учасниками акції «Хот», що надає додаткові хвилини та інтернет. А абоненти, що вирішать перенести свій існуючий номер, отримають ціну від 200 грн на перші 6 пакетів послуг та безлімітний інтернет. Щоб стати учасником акції, клієнту не потрібно робити жодних додаткових плат, тільки сплатити за пакет послуг на 4 тижні.
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Кожен з тарифів включає щедрий пакет мобільного інтернету, хвилин для дзвінків та інші переваги, зокрема:
- покращені умови користування мобільним інтернетом у роумінгу у країнах ЄС та Молдові;
- бонуси для нових абонентів: вдвічі більше гігабайтів та хвилин для дзвінків на інші мережі у перші 3 пакети послуг користування у більшості тарифів лінійки;
- безлімітний інтернет та популярні додатки.
Детальна інформація про тарифи
Тариф Flexx go включатиме:
- безлімітні дзвінки в мережі;
- 1000 хв для дзвінків по Україні (з них 500 хв — в Україні та роумінгу);
- 50 ГБ (з них 8 у роумінгу);
- 30 популярних застосунків.
1000 хв. та 50 ГБ доступні в межах акції «Хот» для нових абонентів, протягом перших трьох пакетів послуг. Вартість такого пакету становитиме 320 грн/4 тижні.
Для тих абонентів, що перенесуть свій номер до мережі Vodafone та оберуть даний тариф, діятимуть такі умови:
- безлімітні дзвінки в мережі;
- 1000 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу;
- безлімітний інтернет (у який включено 8 ГБ у роумінгу);
- 30 популярних застосунків.
Вартість складе 200 грн / 4 тижні на перші 6 пакетів послуг користування тарифом.
Тариф Flexx top включатиме:
- безлімітні дзвінки в мережі;
- 1300 хв для дзвінків по Україні (з них 800 хв — в Україні та роумінгу);
- 100 ГБ (з них 13 у роумінгу);
- 30 популярних застосунків.
1300 хв та 100 ГБ доступні на умовах акції «Хот» для нових абонентів, протягом перших трьох пакетів послуг. Вартість 500 грн / 4 тижні.
Для тих абонентів, що перенесуть свій номер:
- безлімітні дзвінки в мережі;
- 1600 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу;
- безлімітний інтернет (у який включено 13 ГБ у роумінгу);
- 30 популярних застосунків.
Вартість 350 грн / 4 тижні на перші 6 пакетів послуг.
Нові тарифи стануть доступними з 2 липня.
Як підключитися
Щоб підключитися до тарифу, необхідно придбати стартовий пакет у будь-якій точці продажу, інтернет-магазині Vodafone або у застосунку My Vodafone.
Абоненти інших операторів, які хочуть підключитись до нових тарифів Vodafone, зі своїм номером можуть звернутися до офіційних точок продажу Vodafone.
Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home. Наступний етап — офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС. Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій.
17 червня Зеленський підписав закон № 10265 про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Згідно з документом, українці матимуть змогу користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.
Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах. Проте все може змінитися, коли наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС.
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