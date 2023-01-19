День фінансів: «регуляторна гільйотина» для бізнесу, спецтрибунал для путіна і лукашенка, мінімалка у світі — Finance.ua

День фінансів: «регуляторна гільйотина» для бізнесу, спецтрибунал для путіна і лукашенка, мінімалка у світі Сьогодні 17:50

Четвер, 19 січня. Як США планує «повторити успіх» української «Дії» та хто не зможе отримати компенсацію за зруйноване житло.

США планують «повторити успіх» української «Дії». США мають намір США мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах. Наразі було виділено 650 тисяч доларів на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес. Українським підходом до електронного урядування вже зацікавилася Молдова.

Водночас в Естонії вже запускають застосунок mRiik на базі української «Дії». Українська влада поділилася з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном свого застосунку.

Спецтрибунал для путіна і лукашенка. Європарламент ухвалив Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу , який повинен притягнути до відповідальності не лише президента рф путіна, а й самопроголошеного президента білорусі лукашенка і керівництво білорусі. Євродепутати наголосили, що підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу «має розпочатися без зволікання».

«Регуляторна гільйотина» та податкова у смартфоні. Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що в Україні буде запроваджена так звана «регуляторна гільйотина», тобто скоротять більшість дозвільних документів для бізнесу. Також всі податкові процедури можна буде здійснювати в електронній формі.

Мінімалка у світі. У 2022 році серед 67 країн лише в 7 У 2022 році серед 67 країн лише в 7 мінімальна заробітна плата не змінилася. До таких країн належать, на приклад, Ізраїль, Гонконг та Нігерія. Найбільше зростання мінімальної зарплати за рік зафіксували в Аргентині (104,5%) й Туреччині (100%). Україна в рейтингу зростання зарплат зайняла 59-е місце: з жовтня 2022 року «чиста» мінімальна зарплата становить ₴5 393,5 , що на 3,1% більше, ніж у січні 2022 року (₴5 232,5).

Курс долара. Експерти прогнозують, що Експерти прогнозують, що курс долара в Україні зросте до кінця року, але не так значно. Багато залежить від зовнішньої допомоги. Якщо вливання в український бюджет від країн-партнерів залишаться стабільними, а в країні не почнеться криза, пов’язана з іншими причинами, в перше півріччя 2023 р. серйозних коливань курсу не буде.

До речі, на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев разом із незалежним фінансовим аналітиком Михайлом Федоровим розкажуть, що буде з економікою України в 2023. Експерти поговорять про інвестиції, зовнішній борг, ринок нерухомості, цифрові гроші та курс валют:

Компенсація за зруйноване житло. Житло, що було пошкоджене під час російської агресії, можна замінити на вибір: нова готова квартира чи будівництво будинку. Власник знищеного житла отримають або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири, або кошти, які потім можна використати на відновлення свого житла. Проте компенсацію за зруйноване війною житло Житло, що було пошкоджене під час російської агресії, можна замінити на вибір: нова готова квартира чи будівництво будинку. Власник знищеного житла отримають або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво квартири, або кошти, які потім можна використати на відновлення свого житла. Проте компенсацію за зруйноване війною житло отримають не всі

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на сьогодні відновлення потребують 160 тисяч об’єктів інфраструктури і житлових будинків.

У свою чергу забудовники намагаються зацікавити потенційних покупців різними способами. Наприклад, клієнтам пропонують внести машину як перший внесок, а решту сплатити потім.

Виплата субсидії. Під час розрахунку субсидії враховуються норми споживання. Допомога від держави виплачується чітко в їхніх межах, а все понаднормове потрібно сплачувати самостійно. Під час розрахунку субсидії враховуються норми споживання. Допомога від держави виплачується чітко в їхніх межах, а все понаднормове потрібно сплачувати самостійно. В матеріалі за посиланням розповідаємо, які норми споживання діють в Україні.

Додамо, що компанія ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців. «Компанія не проводить жодних відключень «за скаргами» у будь-якому з регіонів, де працюють «ДТЕК Мережі», — йдеться у повідомленні.

Ексголові «Нафтогазу» оголосили підозру. Правоохоронці Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України», який виписав собі виплату премій на понад 229 млн грн. У 2014-2021 роках «Нафтогаз» очолював Андрій Коболєв. Ексочільник компанії на своїй сторінці у Facebook написав, що не збирається ховатися чи втікати. Натомість готовий доводити свою правоту.

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