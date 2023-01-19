Купуйте Зелену картку на Finance.ua та отримуйте 2 безкоштовні онлайн-уроки англійської в Speak UP — Finance.ua
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Купуйте Зелену картку на Finance.ua та отримуйте 2 безкоштовні онлайн-уроки англійської в Speak UP

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Finance.ua разом з міжнародною мережею шкіл англійської мови Speak UP запускає акцію для клієнтів, які подорожують або збираються відправитися у подорож!
При оформленні поліса Зелена картка на будь-який термін даруємо 2 безкоштовні онлайн-уроки англійської на автомобільну та туристичну тематику.
Уроки спеціально створенні для клієнтів Finance.ua.
Як отримати приз:
  • оформлюйте поліс Зелена картка,
  • отримайте на пошту унікальне посилання,
  • зареєструйтеся на безкоштовні уроки.

Оформити Зелену картку

За матеріалами:
Finance.ua
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