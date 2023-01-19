Купуйте Зелену картку на Finance.ua та отримуйте 2 безкоштовні онлайн-уроки англійської в Speak UP — Finance.ua

Купуйте Зелену картку на Finance.ua та отримуйте 2 безкоштовні онлайн-уроки англійської в Speak UP Сьогодні 08:42 — Страхування

Finance.ua разом з міжнародною мережею шкіл англійської мови Speak UP запускає акцію для клієнтів, які подорожують або збираються відправитися у подорож!

При оформленні поліса Зелена картка на будь-який термін даруємо 2 безкоштовні онлайн-уроки англійської на автомобільну та туристичну тематику.

Уроки спеціально створенні для клієнтів Finance.ua.

Як отримати приз:

оформлюйте поліс Зелена картка,

отримайте на пошту унікальне посилання,

зареєструйтеся на безкоштовні уроки.

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