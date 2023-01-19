В Кабміні порахували, скільки об'єктів треба відновити через війну — Finance.ua
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В Кабміні порахували, скільки об'єктів треба відновити через війну

Казна та Політика
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В Кабміні порахували, скільки об'єктів треба відновити через війну
В Кабміні порахували, скільки об'єктів треба відновити через війну
В Україні станом на сьогодні через постійні атаки російських військових відновлення потребують 160 тисяч об’єктів інфраструктури і житлових будинків.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в онлайн-режимі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
«росія вже три місяці бомбить енергетичну та цивільну інфраструктуру нашої країни. Внаслідок таких атак пошкоджено більше половини всіх енергооб’єктів в країні. В цілому в Україні зараз 160 тис. об’єктів інфраструктури та житлових будинків, які потребують відновлення. Збитки сягають сотень мільярдів доларів», — повідомив прем’єр-міністр.
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Він нагадав, що влітку 2022 року уряд разом зі Світовим банком та Єврокомісією публікував перший звіт з оцінкою потреб для відновлення, тоді йшлося про 350 мільярдів доларів. Зараз йде робота над другим звітом.
«Потреби на відновлення будуть збільшуватися орієнтовно вдвічі», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області відбудуть у рамках платформи United24. Уряд спрямував перші 465 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що в Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло;
  • голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк також повідомляла, що власник пошкодженого окупантами житла зможе обирати, як використати державну компенсацію: на придбання готового житла, або ж на будівництво (ремонт) нового приватного будинку на своїй території.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

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За матеріалами:
РБК-Україна
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