В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури — Finance.ua

В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.

Про це заявив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Facebook

Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.

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«Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло», — повідомив він.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку рф на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

Ремонтні бригади після ракетних ударів ЗС рф прокладають нові маршрути для подачі електроенергії, а влада готова до найгірших сценаріїв, у тому числі до блекауту в Києві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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