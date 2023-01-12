В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури — Finance.ua
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В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури

Казна та Політика
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В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.
Про це заявив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Facebook.
Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.
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«Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло», — повідомив він.
Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку рф на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.
Ремонтні бригади після ракетних ударів ЗС рф прокладають нові маршрути для подачі електроенергії, а влада готова до найгірших сценаріїв, у тому числі до блекауту в Києві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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