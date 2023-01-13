Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру — Finance.ua

Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру

Понад 2,4 млн українців проживають в пошкодженому внаслідок агресії росії житлі. До «Дії» вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно.

Такі дані навів віце-прем’єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний стати законопроєкт № 7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради.

Закон визначає хто зможе отримати компенсацію, в якому виді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації", — написав він.

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Цим законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань надання компенсації створюватимуться за кожної громади чи військової адміністрації, додав міністр.

«Щодо джерел фінансування, то ми розраховуємо, що це будуть заарештовані активи росії. Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо», —

«Очевидно, що законопроєктом ми не закриваємо всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. Він є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі», —

Довідка Finance.ua:

наразі власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через «Дію» (на сайті або у додатку). Якщо ж у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або у нотаріуса;



крім того, якщо раніше через «Дію» українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення росії, то із серпня діапазон розширили: додаток приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.



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