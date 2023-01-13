Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру

Особисті фінанси
94
Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру
Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру
Понад 2,4 млн українців проживають в пошкодженому внаслідок агресії росії житлі. До «Дії» вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно.
Такі дані навів віце-прем’єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.
"Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний стати законопроєкт № 7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради.
Закон визначає хто зможе отримати компенсацію, в якому виді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації", — написав він.
Читайте також
Цим законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань надання компенсації створюватимуться за кожної громади чи військової адміністрації, додав міністр.
Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру
«Щодо джерел фінансування, то ми розраховуємо, що це будуть заарештовані активи росії. Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо», —
Скільки українців мешкають у пошкодженому війною житлі: міністр озвучив цифру
«Очевидно, що законопроєктом ми не закриваємо всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. Він є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі», —

Довідка Finance.ua:

  • наразі власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через «Дію» (на сайті або у додатку). Якщо ж у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або у нотаріуса;
  • крім того, якщо раніше через «Дію» українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення росії, то із серпня діапазон розширили: додаток приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.