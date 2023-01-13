Названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло — Finance.ua
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Названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло

Казна та Політика
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Названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло
Названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло
Житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області відбудуть у рамках платформи United24.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем’єр зауважив, що на платформі United24 була зібрана більша частина суми, необхідна для відновлення. Шмигаль написав, що цього тижня Уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.
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«Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Уже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відбудову в цьому році. 2023-й стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення», — додав він.
Нагадаємо, платформа United24 розпочала роботу 5 травня. За перший тиждень на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами, надійшло 25 804 580 доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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