Як працюватиме реєстр пошкодженого та знищеного майна (інфографіка) — Finance.ua

Як працюватиме реєстр пошкодженого та знищеного майна (інфографіка) Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Як працюватиме реєстр пошкодженого та знищеного майна (інфографіка)

Реєстр пошкодженого та знищеного майна — це частина цифрової відбудови України. Зараз через застосунок Дія та ЦНАПи подано майже 300 тисяч заявок про зруйноване житло.

Як заявила під час брифінгу голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, це більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних, які можна зафіксувати.

При цьому влада очікує, що реальна цифра пошкоджень значно більша, оскільки не всі українці мали можливість доїхати до своїх будинків і зафіксувати ті чи інші руйнування.

Цифрова відбудова України: як це буде

Шуляк розповіла, що з ухваленням законопроєкту № 7198 інформаційні повідомлення автоматично перетворюватимуться на заявки на компенсацію. Кожна із них буде верифікуватися комісіями при органах місцевого самоврядування. Ці комісії будуть виконувати суто технічну роль — зможуть організувати проведення технічних обстежень, експертиз, а також заноситимуть інформацію у відповідні бази. Все це буде працювати на базі Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Обов’язково в Реєстрі передбачено публічний модуль. Це допоможе громадськості та міжнародним донором аналізувати інформацію та отримувати головні оновлення щодо відбудови України.

Довідка Finance.ua:

раніше президент підписав закон № 2297-IX, де закладені механізми, які сприятимуть відбудові та розвитку України. Йдеться про створення трьох реєстрів: єдиного адресного реєстру, єдиного реєстру будівель та споруд, а також єдиного реєстру адміністративно-територіальних одиниць;

єдиного адресного реєстру, єдиного реєстру будівель та споруд, а також єдиного реєстру адміністративно-територіальних одиниць; юристи також поділилися інструкцією, як зареєструвати припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна внаслідок військової агресії російської федерації. Деталі дивіться за посиланням.

Телеканал 24 За матеріалами:

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