Як отримати довідку про необхідність постійного догляду (алгоритм) — Finance.ua

Як отримати довідку про необхідність постійного догляду (алгоритм) Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Як отримати довідку про необхідність постійного догляду (алгоритм)

В Україні триває загальна мобілізація, і оголошено воєнний стан. Деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. В тому числі ті, хто здійснюють постійний догляд за іншою особою.

Як отримати довідку ЛКК (лікарсько-консультаційної комісії) про необхідність постійного догляду — розповіли екперти юридичної компанії INSEININ

Довідка ЛКК про необхідність постійного догляду — це офіційний медичний документ, який видається лікарсько-консультаційною комісією на підставі обстеження особи, котрий підтверджує, що людина через тяжкий стан здоров’я, хронічні захворювання, інвалідність або похилий вік не може самостійно забезпечувати свої базові потреби (харчування, гігієна, пересування тощо) і потребує постійного стороннього догляду.

Цей документ є підставою для:

отримання державної соціальної допомоги на догляд;

оформлення статусу особи, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю чи похилого віку;

отримання пільг на оплату комунальних послуг;

отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків;

інших соціальних гарантій, передбачених законодавством України.

Основним нормативним актом, що регулює порядок видачі довідки, є Постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 23.05.2007 року, а також накази Міністерства охорони здоров’я України, які встановлюють процедуру роботи ЛКК.

Хто має право на отримання довідки ЛКК

Право на отримання довідки ЛКК мають особи, які через медичні показання не можуть самостійно виконувати повсякденні функції. Зокрема, це можуть бути:

особи з інвалідністю I, ІІ або IІI групи, якщо їхній стан здоров’я вимагає постійного догляду;

особи похилого віку (зазвичай старше 80 років), які втратили здатність до самообслуговування;

діти з інвалідністю, якщо їхній стан вимагає постійного нагляду;

особи з тяжкими хронічними захворюваннями (онкологічні захворювання, неврологічні розлади, параліч тощо), що призводять до втрати функціональних можливостей.

Для отримання довідки ЛКК необхідно, щоб потреба в догляді була підтверджена медичними висновками та обстеженнями.

Як отримати довідку ЛКК

Оформлення довідки ЛКК є багатоступеневим процесом, який вимагає чіткого дотримання процедури.

Звернення до сімейного лікаря або профільного лікаря - спеціаліста. Першим кроком є звернення до сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста (невролога, онколога, ортопеда тощо), який веде облік стану здоров’я особи. Лікар проводить огляд, аналізує медичну документацію та визначає, чи є підстави для направлення на ЛКК. На цьому етапі можуть знадобитися: медична картка, результати попередніх обстежень (аналізи, УЗД, МРТ, КТ тощо), висновки інших спеціалістів.

Направлення на ЛКК. Якщо сімейний лікар або спеціаліст підтверджує необхідність постійного догляду, він видає направлення на лікарсько-консультаційну комісію. Направлення має містити: діагноз, опис стану здоров’я, обґрунтування потреби в постійному догляді.

Проведення засідання ЛКК. Засідання комісії відбувається у медичному закладі (лікарні, поліклініці). Під час засідання розглядається медична документація, проводиться огляд особи (за потреби), оцінюється ступінь втрати функціональних можливостей. У деяких випадках ЛКК може запросити додаткові обстеження, якщо інформації недостатньо для прийняття рішення.

Видача довідки. Після розгляду справи ЛКК видає довідку, яка засвідчує необхідність постійного догляду. Документ містить персональні дані особи, діагноз, висновок про потребу в постійному догляді, термін дії довідки (зазвичай безстроково, але в окремих випадках може бути встановлений певний період).

Довідку ЛКК необхідно подати до відповідних державних органів (наприклад, до управління соціального захисту населення або ТЦК та СП) для оформлення соціальних виплат чи відстрочки від мобілізації для чоловіків доглядачів. У деяких випадках може знадобитися нотаріальне засвідчення копії документа.

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