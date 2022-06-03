Як зареєструвати припинення права власності на знищену внаслідок російської агресії нерухомість — Finance.ua

Як зареєструвати припинення права власності на знищену внаслідок російської агресії нерухомість

Вчора 18:34 — Особисті фінанси

Як зареєструвати припинення права власності на знищену внаслідок російської агресії нерухомість

З початком повномасштабної військової агресії рф проти України серед численних злочинів країни-агресора має місце і знищення значної кількості об’єктів нерухомого майна — як житлового, так і нежитлового фонду.

Тож для багатьох громадян стали актуальними питання щодо правового режиму таких об’єктів, а також питання, пов’язані з компенсацією за знищену внаслідок військової агресії нерухомість, розповіли в Офісі протидії рейдерству.

Відповідно до статті 349 Цивільного кодексу України право власності на майно припиняється в разі його знищення. Водночас, згідно з частиною першою статті 182 Цивільного кодексу України, припинення права власності підлягає державній реєстрації.

Які документи потрібно подати

Так, для державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

заява власника закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва, справжність підпису на якій засвідчена відповідно до Закону України «Про нотаріат»; документ, що посвідчує право власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням).

Важливо враховувати, що державна реєстрація припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням проводиться за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі — ЄДЕССБ).

Отже, зареєструвати припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна внаслідок військової агресії російської федерації можливо за умови обов’язкового внесення таких відомостей до ЄДЕССБ.

Нагадаємо, що в Україні передбачено створення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (далі — Реєстр пошкодженого та знищеного майна), з метою забезпечення збору, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно.

Повідомити таку інформацію можуть фізичних осіб, які є:

власниками відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва;

членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності);

спадкоємцями зазначених осіб.

Повідомлення можуть подавати і юридичні особи, які є:

власниками (балансоутримувачами) відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва, або за якими таке майно (об’єкти будівництва) закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління;

особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності);

ОСББ, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків;

їх спадкоємці та правонаступники.

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