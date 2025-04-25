У МОН прогнозують скорочення бюджетних міcць в аспірантурі — Finance.ua

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У МОН прогнозують скорочення бюджетних міcць в аспірантурі

Особисті фінанси
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У МОН прогнозують скорочення бюджетних міcць в аспірантурі
У МОН прогнозують скорочення бюджетних міcць в аспірантурі
В Україні триває вступна кампанія. Деякі студенти планують вступ до аспірантури. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час брифінгу в Media Center Ukraine розповів, що планується скорочення бюджетних місць для аспірантів, пише видання Освіта.ua.
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Винницький зазначив, що у 2025 році очікується скорочення кількості бюджетних місць для вступників в аспірантуру з 7000 до 5000.
Він пояснив, що перевагу надаватимуть інженерним та природничим спеціальностям.
За словами заступника міністра освіти і науки, суттєве зменшення кількості бюджетних місць пов’язане з тим, що 7000 торік було забагато.
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«Минулого року був величезний ажіотаж. Він був пов’язаний швидше з відстрочкою, ніж з реальним бажанням вступити», — сказав він.
Винницький прогнозує, що у 2025 році ажіотажу буде значно менше, тому всі, хто реально хоче писати дисертації, робити дослідження, створювати інновації, матимуть місце в аспірантурі.
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«Але потрібно, щоб цих місць не було забагато, щоб аспірантура не використовувалась не за призначенням», — резюмував він.
За матеріалами:
zn.ua
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