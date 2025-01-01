Після війни Міносвіти хоче залучити в українські університети 100 тисяч іноземців — Finance.ua

Після війни Міносвіти хоче залучити в українські університети 100 тисяч іноземців Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Після війни Міносвіти хоче залучити в українські університети 100 тисяч іноземців

У Міністерстві освіти поставили за ціль після завершення війни повернути до України 100 тисяч іноземців, які будуть навчатися в закладах освіти.

Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, до повномасштабного вторгнення в Україні вчилися 73 тисячі іноземних студентів. Здебільшого вони були з Індії, Північної Африки та колишніх радянських країн, а також Глобального Півдня. Більшість із них вчились на медиків — таких було приблизно 68 тисяч.

«Я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну щонайменше 100 тисяч студентів», — каже Винницький.

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Заступник міністра пояснює, що вартість перебування одного іноземного студента в Україні разом із гуртожитком та оплатою за навчання становить приблизно 10 тисяч євро на рік.

Якщо ж до України приїдуть навчатися 100 тисяч іноземців, то це, мовляв, щороку приноситиме в українську економіку мільярд доларів. Він додає, що велика кількість таких студентів мають вчитися українською мовою, попри те, що для деяких професій також важлива англійська.

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«Якщо ви їдете вчитися в Німеччину, то маєте знати німецьку. Якщо ви їдете вчитися в Англію, то знаєте англійську. В Чехію — чеську. Чому ми маємо вимагати інше?» — стверджує посадовець.

hromadske За матеріалами:

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