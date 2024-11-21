У освітньому комітеті розповіли, чи скасують бюджетну форму навчання студентів — Finance.ua
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У освітньому комітеті розповіли, чи скасують бюджетну форму навчання студентів

Особисті фінанси
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У освітньому комітеті розповіли, чи скасують бюджетну форму навчання студентів
У освітньому комітеті розповіли, чи скасують бюджетну форму навчання студентів, freepik
В Україні не збираються скасовувати бюджетну форму навчання для студентів вищих навчальних закладів, запровадивши замість неї грантову систему, яка частково покриватиме вартість навчання.
Про це в інтерв’ю Українським Новинам розповів голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
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«Ні. Ми на це не пішли. Я думаю, що і не підемо. Є сфери, в яких держава є умовним монополістом як роботодавець. Наприклад, 99% вчителів працюють на державу і отримують кошти з державного бюджету. Трішки інша, але схожа ситуація з медиками. Атомна енергетика у нас виключно державна і так далі. Якщо держава платить зарплату, значить, державі потрібні ці спеціалісти. Ми не проти, щоб їх ринок готував, але поки їх ринок не готує, бо це не найпопулярніші професії, відверто скажемо, але вони потрібні державі. Ми будемо замовляти державою собі вчителів, медиків, залізничників тощо. Буде державне замовлення», — так він відповів на запитання, чи скасують держзамовлення у вишах.
Стосовно запровадження грантової системи Бабак пояснив, що її запровадження буде йти паралельно з держзамовленнями і не замінить останні.
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У всіх гілках влади домовилися не запускати через ухвалення законопроєкту повноцінну грантову систему цьогоріч, а вирішили зробити експериментальний проєкт, зазначив Бабак.
«План такий, що якщо ми зробимо правильні висновки разом з Міністерством освіти, Міністерством фінансів після експерименту, ми внесемо ці правки до другого читання, то є ймовірність, що ми приймемо його на початку наступного року, для того, щоб всім заздалегіть була зрозуміла система вступу», — розповів очільник освітнього комітету щодо подальшої долі грантової системи у вищій освіті.
За матеріалами:
Українські Новини
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