Преміював себе на $10 млн — ексголові правління «Нафтогазу» повідомлено про підозру — Finance.ua

Преміював себе на $10 млн — ексголові правління «Нафтогазу» повідомлено про підозру Сьогодні 12:32 — Кримінал

Преміював себе на $10 млн — ексголові правління «Нафтогазу» повідомлено про підозру

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому Голові правління НАК «Нафтогаз України», який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

Про це сказано в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

«У 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК „Нафтогаз України“, включаючи членів правління», — сказано в повідомленні.

Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до Подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США.

При цьому голова правління свідомо приховав від членів Комітету з призначень та винагород і Наглядової ради Компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. У результаті Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій.

«Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн», — інформують у прокуратурі.

Також зазначається, що протягом 2018-2021 років службові особи НАК «Нафтогаз України» не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У 2014-2021 роках «Нафтогаз» очолював Андрій Коболєв. Він вже відреагував на своїй сторінці у Facebook

«Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», — зазначив Коболєв.

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