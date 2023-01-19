Мінімалка у світі: як рекордна інфляція вплинула на людей з низьким рівнем доходу — Finance.ua

Мінімалка у світі: як рекордна інфляція вплинула на людей з низьким рівнем доходу Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Мінімалка у світі: як рекордна інфляція вплинула на людей з низьким рівнем доходу

Аналітики Picodi.com перевірили, як змінилася мінімальна зарплата в 2023 році в десятках країнах світу та чи вистачить цих грошей, щоб забезпечити мінімальний комфорт життя.

Зарплата в гонитві за інфляцією

У дослідженні взяли участь 67 країн, в яких існує встановлена владою мінімальна заробітна плата. У кожній країні свої особливості оподаткування, а різниця між «чистою» і «брудною» зарплатами може становити від 0% до 35% (в Україні — 19,5%). Щоб рейтинг був об’єктивним, експерти порівнювали зарплати нетто, тобто гроші, які працівник отримує на руки або на банківський рахунок.

Так з’ясувалося, що серед 67 країн, що взяли участь в дослідженні, лише в 7 мінімальна заробітна плата не змінилася з січня 2022 року. До таких країн належать, на приклад, Ізраїль, Гонконг та Нігерія.

Найбільше зростання мінімальної зарплати за рік зафіксували в Аргентині (104,5%) й Туреччині (100%). Але слід враховувати, що в цих країнах інфляція і падіння вартості національної валюти протягом декількох років були досить високими.

Високим зростанням «мінімалки» також відзначилися Молдова (32,5%), Латвія (27,1%) і Малайзія (25,8%).

Україна в рейтингу зростання зарплат зайняла 59-е місце: з жовтня 2022 року «чиста» мінімальна зарплата становить ₴5 393,5 , що на 3,1% більше, ніж у січні 2022 року (₴5 232,5). Більше підвищення очікує працівників з низькими заробітними платами в Польщі (14,6%) та Нідерландах (15,3%).

Основні продукти харчування

Для даного дослідження ми створили умовний продовольчий кошик та зіставили вартість продуктів з мінімальною заробітною платою. Кошик складається з наступних продуктів: хліб, молоко, яйця, рис, сир, м’ясо, фрукти та овочі. Не дивлячись на те, що цей список є досить скромним, в ньому містяться продукти, що в зазначених кількостях здатні задовольнити мінімальну потребу в поживних речовинах середньостатистичного дорослої людини.

Молоко (10 літрів) — ₴319;

Хліб (10 буханок) — ₴208;

Рис (1,5 кг) — ₴70;

Яйця (20 шт.) — ₴81;

Сир (1 кг) — ₴240;

М’ясо (6 кг) — ₴989;

Фрукти (6 кг) — ₴195;

Овочі (8 кг) — ₴209.

Ціна такого кошика на початок 2023 року дорівнює 2 311 грн., що на 22,7% дорожче, ніж минулого року. Вартість кошика становить 42,8% від мінімальної оплати праці після сплати податків. Минулого року це співвідношення дорівнювало 36%. Тобто в Україні зростання цін випередило зростання мінімальної зарплати.

У минулих роках вартість ідентичного продуктового набору виглядала так:

січень 2019 — ₴1 524;

січень 2020 — ₴1 599;

січень 2021 — ₴1 724;

січень 2022 — ₴1 883;

січень 2023 — ₴2 311.

Де можна прожити на «мінімалку»

У кожної людини свої харчові звички, які залежать як від країни проживання, так і від родини. Проте аналітики вирішили порівняти вартість однакових продуктів у різних країнах та перевірити, який відсоток від офіційного мінімального доходу піде на оплату необхідних для виживання продуктів.

Найкраще співвідношення цін до мінімальної зарплати зафіксували у Великобританії, Ірландії та Австралії: від 6,5% до 7,7%.

Україна в цьому рейтингу випереджає Індонезію (50,8%) і Казахстан (51,9%) та займає 56 позицію з результатом 42,8%.

На основні продукти харчування мешканці країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (В’єтнам, Індія, Індонезія, Таїланд і Філіппіни) витрачають більше половини мінімальної зарплати. У свою чергу в Нігерії мінімальної оплати праці не вистачає навіть на такий скромний набір продуктів.

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