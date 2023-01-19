Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії» — Finance.ua

Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії»
В Естонії запускають застосунок mRiik на базі української «Дії» — українська влада поділилася з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном свого застосунку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Одна з найдіджиталізованіших країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг», — сказано в повідомленні.
Міністр зазначив, що за більш як три роки команда Мінцифри переформатувала процеси у сфері державних послуг. Кожен громадянин у кілька натисків може отримати найпопулярніші сервіси — без черг, збору папірців та іншої бюрократії.
«Тепер вже український досвід надихає Естонію та інші країни. Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку. У лютому mRiik запускається для тестувальників. Повноцінний запуск планується на середину 2023 року», — розповів Федоров.
Довідка Finance.ua:
- Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах.
Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі 📱
Поділитися новиною