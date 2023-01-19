Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії» — Finance.ua

Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії» Сьогодні 15:49 — Технології&Авто

Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії», Фото: Telegram FEDOROV

В Естонії запускають застосунок mRiik на базі української «Дії» — українська влада поділилася з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном свого застосунку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Одна з найдіджиталізованіших країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг», — сказано в повідомленні.

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Міністр зазначив, що за більш як три роки команда Мінцифри переформатувала процеси у сфері державних послуг. Кожен громадянин у кілька натисків може отримати найпопулярніші сервіси — без черг, збору папірців та іншої бюрократії.

«Тепер вже український досвід надихає Естонію та інші країни. Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку. У лютому mRiik запускається для тестувальників. Повноцінний запуск планується на середину 2023 року», — розповів Федоров.

Довідка Finance.ua:

Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах.

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