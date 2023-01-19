Курс долара залишиться стабільним, але недовго — прогноз експертів — Finance.ua
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Курс долара залишиться стабільним, але недовго — прогноз експертів

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Курс долара залишиться стабільним, але недовго — прогноз експертів
Курс долара залишиться стабільним, але недовго — прогноз експертів
Курс долара в Україні зросте до кінця року, але не так значно. Багато залежить від зовнішньої допомоги.
Про це пише Телеграф.
«Якщо вливання в український бюджет від країн-партнерів залишаться стабільними, а в країні не почнеться криза, пов’язана з іншими причинами, в перше півріччя 2023 р. серйозних коливань курсу не буде», — сказано в повідомленні.
На думку голови департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталія Ваврищука, у другому півріччі можливе коригування офіційного курсу долара США.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

На думку іншого експерта — голови Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, на курсі валют відобразиться інфляція і ринковий курс гривні впаде на 10-15%. Стабілізувати економіку України може лише закінчення війни з росією.
Станом на 19 січня в середньому по Україні в обмінниках долар коштує 40,28/40,4 грн, а в банках — 40/40,55 грн. Він пішов на зниження. Щодо курсу євро, то на чорному ринку його вартість 43/43,255 грн, а в банках — близько 42,450/43,3 грн.

Довідка Finance.ua:

  • бізнес очікує, що середнє значення обмінного курсу через 12 місяців становитиме 42.59 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 41.93 грн/дол. США);
  • у Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд. Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні 41 грн за долар США протягом цього року;
  • у Національному банку вважають, що валютний ринок «звик» до масованих обстрілів України з боку російської армії, а тому не демонструє коливань.
За матеріалами:
Телеграф
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