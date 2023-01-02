У НБУ розповіли, як обстріли російської армії впливають на валютний курс в Україні — Finance.ua

У НБУ розповіли, як обстріли російської армії впливають на валютний курс в Україні Сьогодні 14:20 — Валюта

У Національному банку вважають, що валютний ринок «звик» до масованих обстрілів України з боку російської армії, а тому не демонструє коливань.

Про це член Ради НБУ Василь Фурман сказав в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що зафіксований Нацбанком курс правильний і відіграє важливу роль під час війни.

«Валютний ринок, як і ми з вами, звик до обстрілів і не реагує на них — і це плюс. В цілому різниця між готівковим і безготівковим ринком незначна і відносно стабільна протягом останніх місяців», — сказав він.

«За готівковим курсом прогнозів Нацбанк не дає, але ми можемо побачити прогнози вітчизняних або зарубіжних фінансових організацій, які говорять, що якщо курс і буде коливатися в ту чи іншу сторону, то не суттєво щодо нинішніх показників», — додав він.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

УНІАН За матеріалами:

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