У НБУ розповіли, як обстріли російської армії впливають на валютний курс в Україні — Finance.ua
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У НБУ розповіли, як обстріли російської армії впливають на валютний курс в Україні

Валюта
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У Національному банку вважають, що валютний ринок «звик» до масованих обстрілів України з боку російської армії, а тому не демонструє коливань.
Про це член Ради НБУ Василь Фурман сказав в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що зафіксований Нацбанком курс правильний і відіграє важливу роль під час війни.
«Валютний ринок, як і ми з вами, звик до обстрілів і не реагує на них — і це плюс. В цілому різниця між готівковим і безготівковим ринком незначна і відносно стабільна протягом останніх місяців», — сказав він.
«За готівковим курсом прогнозів Нацбанк не дає, але ми можемо побачити прогнози вітчизняних або зарубіжних фінансових організацій, які говорять, що якщо курс і буде коливатися в ту чи іншу сторону, то не суттєво щодо нинішніх показників», — додав він.
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.
У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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За матеріалами:
УНІАН
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