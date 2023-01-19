Для першого внеску приймають навіть машини: що пропонують забудовники під час війни — Finance.ua

Для першого внеску приймають навіть машини: що пропонують забудовники під час війни Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Для першого внеску приймають навіть машини: що пропонують забудовники під час війни

В умовах війни забудовники намагаються зацікавити потенційних покупців та спонукати їх купувати квартири, не роблячи при цьому знижок. Водночас, будівельним компаніям доводиться все частіше пропонувати різноманітні вигідні угоди для покупців.

Про це розповів маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський в інтерв’ю The Page.

За його словами, забудовники розуміють, що українці побоюються купувати житло через непрогнозованість бойових дій. Однак забудовники неохоче йдуть на те, щоб пропонувати різноманітні знижки, адже навіть продавши квартиру за половину ціни, завершити будівництво, а тим паче отримати прибуток, не вдасться.

На яких умовах продають житло українцям

Хоча про знижки не може йти мови, забудовники часто пропонують лояльні умови розтермінування виплат.

«Такого ніколи не було в історії України, коли ти можеш брати розтермінування на готове або майже готове житло. Ти навіть заїжджаєш, робиш ремонт і наступні 2 — 3 роки можеш сплачувати за житло», — пояснив експерт.

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Суділковський також пояснив, що на ринку є пропозиції з фіксацією ціни в гривні, є фіксація в доларах, але без подальшого здорожчання. Також будівельні компанії пропонують спосіб оплати, згідно з якими покупець може внести 30% на першому етапі, 40% — поки триває будівництво і ще 30% уже після отримання ключів.

«Навіть бачив варіант у Київській області, коли ти віддаєш свою стару машину як перший внесок. Решту клієнт сплачує на стадії будівництва», — розповів маркетинг-директор ЛУН.

Ще один спосіб привабити покупців — продаж квартири з ремонтом. Покупці зможуть заселитися у новобудову відразу після придбання житла.

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Однак експерт пояснює, що ремонт буде базовим, хоча і придатним до життя в таких умовах на першому етапі.

«У вас будуть стіни, каналізація, вода, електрика та підлога. Цього достатньо, щоб далі продовжувати ремонт своєї мрії», — переконаний Суділковський.

Ринок нерухомості під час війни

Маркетинг-директор ЛУН пояснив, що перераховані компроміси допомагають українським забудовникам втриматися на плаву. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року немає жодного зафіксованого випадку банкрутства.

«Навіть у Харкові влітку зводили будинки. Не надто масштабно (зараз там будують 19 житлових комплексів проти 74 до війни), але будинки вводять в експлуатацію», — зазначив експерт.

Водночас, у західних областях відновили приблизно 90% будівництв. Тоді як у Києві та області цей відсоток теж вищий за 50. Приблизно 60% будмайданчиків працюють також і в Одесі.

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