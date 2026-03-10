День фінансів: «пундики» від monobank, помста за «Дружбу» від Угорщини, курс гривні від НБУ Сьогодні 17:45

Вівторок, 10 березня. Угорщина заявляє, що не поверне гроші Ощадбанку, ціни на житло в Україні ростуть, а Кабмін хоче посилити контроль за соціальними виплатами та пенсіями українців.

«Пундики» від monobank

У застосунку monobank запустили новий розділ у меню кешбеку під назвою «Пундики». У розділі кешбеку тепер можна обирати спеціальні пропозиції від партнерів. Дані пропозиції персоналізуються для користувачів і оновлюються щотижня. Щоб скористатися новою функцією, потрібно зайти у меню кешбеку в застосунку monobank і переглянути доступні партнерські пропозиції. Після вибору пропозиції користувач отримує відповідний промокод або умови знижки.

Помста за «Дружбу»

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично заявив , що рейд на грошову партію до України був невипадковим. З його слів, цей крок було зроблено через блокування нафтопроводу, і що вони не повернуть українцям вилучене золото, долари та євро, доки не відновиться потік нафти.

Крім того, лідер парламентської фракції «Фідес» Мате Кочіш подав до парламенту Угорщини законопроєкт щодо коштів і цінностей українського Ощадбанку, які були вилучені 5 березня. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке проводить Національна податкова та митна служба Угорщини.

Також Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, у якій відхиляють членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та ініціативи щодо перетворення ЄС на військовий альянс.

Ціни на квартири в Україні

Як свідчать дані Dim. ria , ситуація з цінами на вторинне житло відрізняється у залежності від регіону України. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у лютому становить $89 тис. У лютому попит на вторинне житло продовжує зростати по всій території України. Найпомітніше — у Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській (+16%), Черкаській (+16%) та Миколаївській (+16%) областях.

🔑 Відмітимо, що в 2026 році змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. У новій статті розбираємося, як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом:

Середня зарплата в держорганах

За даними Міністерства фінансів, станом на початок 2026 року загальна чисельність працівників державних органів становила 165,5 тис. осіб. У січні середній рівень оплати праці традиційно знижується через сезонні фактори. Зокрема, середня зарплата становила:

53,3 тис. грн у апаратах центральних органів влади;

31,5 тис. грн в обласних управліннях центральних органів;

15,5 тис. грн у територіальних підрозділах центральних органів.

Мільйонні доходи українців

Станом на початок березня громадяни України подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів, отриманих у 2025 році, становить 32,4 млрд грн. Понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи, що перевищують 1 млн грн. Загалом ця категорія платників податків відобразила у деклараціях 14,6 млрд грн доходів.

Втрата доходів через війну

ФОПи отримали можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) у новій категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва». Вона передбачає фіксацію збитків, пов’язаних із припиненням або суттєвим обмеженням діяльності бізнесу.

Пільги та субсидії

Кабінет Міністрів планує посилити контроль за соціальними виплатами та пенсіями для громадян, які виїжджають за межі країни або на тимчасово окуповані території. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.

Згідно з пропозицією уряду, Державна прикордонна служба має надавати Пенсійному фонду інформацію з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи, яка використовується для контролю осіб, транспортних засобів і вантажів під час перетину державного кордону.

НБУ послабив гривню до історичного мінімуму

Минулого тижня Національний банк послабив курс гривні до понад 43,8 грн за долар США, попри відносно стабільну ситуацію з дефіцитом валюти на ринку. Аналітики ICU кажуть , що таке рішення складно пояснити ринковими факторами, адже й дефіцит на ринку, і обсяги інтервенцій не змінилися помітно порівняно з попереднім тижнем. Тож девальвацію гривні варто інтерпретувати як свідоме рішення НБУ зробити черговий крок у напрямку керованої девальвації. Щоб не допуcтити посилення девальваційних очікувань, НБУ, ймовірно, прагнутиме дещо посилити гривню в наступні тижні.

Електронна черга до ТЦК

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+. Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

