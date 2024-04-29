День фінансів: прогноз зростання ВВП та курсу в 2024 році, держборг, айтівці в ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: прогноз зростання ВВП та курсу в 2024 році, держборг, айтівці в ЗСУ Сьогодні 17:30

Прогноз зростання ВВП України у 2024. Інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання Інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік — із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%.

Чому курс долара до гривні буде зростати: прогноз аналітиків ICU.

Держборг України зріс майже до 6 трлн грн. Державний та Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2024 року становив 5 924,25 млрд грн, або $151,05 млрд.

Конфіскація російських активів. Міністр юстиції Денис Малюська назвав три . Міністр юстиції Денис Малюська назвав три сценарії використання на користь України заморожених на Заході активів рф.

Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки. Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

Українці збільшують вклади в банках. Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.

До речі, галузь блокчейну набула стрімкого розвитку та розширення сфер застосування. Джерелами інновацій в криптопросторі є нові проєкти, котрі потенційно можуть змінити галузь. Здебільшого ці молоді проєкти потребують підтримки на етапі становлення, й цю підтримку вони можуть отримати на лаунчпадах про які піде мова в цьому матеріалі Finance.ua.

Айтівці в ЗСУ. Майже Майже половина айтівців, які пішли у ЗСУ за останні пів року, одразу отримали IT-роль. Два роки тому таких було лише 14%.

Скільки заробляють лідери серед енергокомпаній України. У 2023 року У 2023 року сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України склав майже 750 млрд грн. Половина компаній, що потрапили до топу — державні, ще 4 належать групі СКМ Ріната Ахметова.

Пів мільйона на розвиток бізнесу. Уряд збільшив вдвічі розмір мікрогрантів для харків'ян та мешканців області, на старт або Уряд збільшив вдвічі розмір мікрогрантів для харків'ян та мешканців області, на старт або розвиток власної справи.

Деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати з 1 травня. В Україні з 1 травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично В Україні з 1 травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати. Проте для цього потрібно відповідати кільком вимогам.

ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто. Впродовж І кв. 2024 р. українці Впродовж І кв. 2024 р. українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Як міграція під час війни впливає на ринок житла. Ринок оренди житла Ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.

Нова пошта показала графік роботи на Великдень. У зв’язку зі святом Великодня графік роботи Нової пошти змінився. Про це У зв’язку зі святом Великодня графік роботи Нової пошти змінився. Про це повідомила компанія.

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