Скільки заробляють лідери серед енергокомпаній України — Finance.ua

Скільки заробляють лідери серед енергокомпаній України Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

Скільки заробляють лідери серед енергокомпаній України

У 2023 року сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України склав майже 750 млрд грн. Половина компаній, що потрапили до топу — державні, ще 4 належать групі СКМ Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«Лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулоріч. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році — 688,45 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Хто потрапив до рейтингу

До цьогорічного рейтингу потрапили 5 державних компаній та 4 компанії, які входять до групи СКМ Ріната Ахметова. Ще одна компанія — ТОВ «Київська обласна ЕК» — належить Костенко Нелі.

8 компаній з топу займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві — торгівлею газом.

Доходи енергокомпаній

Лідер групи незмінний два роки поспіль — компанія Д. Трейдинг, яка входить до групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно до 2022: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

Найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ріната Ахметова. Так, компанія Київські енергетичні послуги збільшила свій дохід у 1,5 рази, а компанія Дніпровські енергетичні послуги — на третину порівняно з 2022 роком.

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Варто зазначити, що Дніпровські енергетичні послуги отримали найбільший приріст прибутку — у 2,5 рази — серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

А ось четверта компанія групи СКМ — ДТЕК Західенерго — навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.

Загалом сукупний дохід 4 компаній, які належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу топ-10 енергетичного Індексу Опендатабота.

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло 5 компаній, якими володіє держава, проте лише двом вдалося збільшити свій дохід минулоріч. Так, Укргідроенерго збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК Енергоатом — на 15%.

Компанія Укргідроенерго отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній Індексу — 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного Укренерго за рік майже не змінився — понад 82 млрд грн.

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Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: Нафтогаз України — на 4%, Нафтогаз Трейдинг — на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023 — 10,29 млрд грн загалом.

Останнє місце топу посідає ТОВ «Київська обласна ЕК», власником якої є Неля Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

Довідка Finance.ua:

виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше заявляв, що від 24 лютого 2022 року російська армія вже майже 180 разів атакувала українські ТЕС;

атакувала українські ТЕС; збитки української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи останньої атаки, становлять 11,5 млрд доларів . Такими розрахунками поділилась заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук;

. Такими розрахунками поділилась заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук; останні російські атаки на енергетичні об'єкти України завдали збитків щонайменше на 100 млн євро, повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.



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