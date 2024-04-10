На потреби українських енергокомпаній зібрано понад 410 млн євро з 13 країн та міжнародних організацій — Finance.ua

На потреби українських енергокомпаній зібрано понад 410 млн євро з 13 країн та міжнародних організацій Сьогодні 09:44 — Енергетика

На потреби українських енергокомпаній зібрано понад 410 млн євро з 13 країн та міжнародних організацій

Два роки роботи Фонду підтримки енергетики України: на потреби українських енергокомпаній зібрано понад 410 мільйонів євро з 13 країн та міжнародних організацій.

Фонд підтримки енергетики України відзначає два роки своєї роботи. Його було створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.

«Фонд став інструментом дійсно масштабної та ефективної допомоги партнерів. Деякі зі спонсорів зробили кілька внесків, постійно реагуючи на наші запити. І це надзвичайно важливо, адже ворог не припиняє атак на нашу енергосистему. А отже, нам потрібна допомога для швидкого відновлення», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. При Міністерстві енергетики функціонує Робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю потрібної допомоги за кошти Фонду.

Своєю чергою закупівлі енергетичного обладнання здійснюються за міжнародними стандартами прозорості Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).Загалом станом на 9 квітня вдалося залучити до Фонду понад 410 мільйонів євро з 13 країн-партнерів та міжнародних організацій. З них на рахунок надійшло понад 393 мільйони євро (решта суми — це анонсовані внески, які скоро будуть перераховані спонсорами).

З цих коштів профінансовано найбільш нагальні потреби українських енергетичних компаній, зокрема закупівлю генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.

Найбільше коштів розподілено на забезпечення термінових потреб енергетичних компаній з прифронтових областей — Харківської, Миколаївської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Одеської. Фонд має можливість швидко та гнучко реагувати на виклики, спричинені обстрілами з боку країни-агресора.

Завдяки цьому на кінець березня 2024 року Міненерго опрацювало запити від компаній, які найбільш постраждали від обстрілів протягом лютого-березня 2024 року. Усі доступні кошти було розподілено для закупівлі найпотрібнішої допомоги.

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