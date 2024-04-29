ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років
ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років, Фото: volkswagen-newsroom.com
Впродовж І кв. 2024 р. українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

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Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі — 40%.
Далі йдуть:
  • Бензинові авто — 39%;
  • Дизельні - 10%;
  • Гібридні - 7%;.
  • Авто з ГБО — 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк.
ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років

Довідка Finance.ua:

  • Вартість розмитнення авто з ЄС в 2024-му не змінилась. Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. Для електрокарів мито складає 0%. ПДВ становить 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку. Про це нагадали в Державній митній службі. Розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою:
  • (Ставка)* (Об'єм двигуна в см3 / 1000)* (Кількість повних років авто)
Ставка залежить від типу двигуна:
  • для бензинових — 50 євро,
  • для дизельних — 75 євро.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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