ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років
Впродовж І кв. 2024 р. українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
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Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі — 40%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 39%;
- Дизельні - 10%;
- Гібридні - 7%;.
- Авто з ГБО — 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк.
Довідка Finance.ua:
- Вартість розмитнення авто з ЄС в 2024-му не змінилась. Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. Для електрокарів мито складає 0%. ПДВ становить 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку. Про це нагадали в Державній митній службі. Розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою:
- (Ставка)* (Об'єм двигуна в см3 / 1000)* (Кількість повних років авто)
Ставка залежить від типу двигуна:
- для бензинових — 50 євро,
- для дизельних — 75 євро.
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