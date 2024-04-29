ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років Сьогодні 10:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших серед українців вживаних електричних авто віком до 5 років, Фото: volkswagen-newsroom.com

Впродовж І кв. 2024 р. українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі — 40%.

Далі йдуть:

Бензинові авто — 39%;

Дизельні - 10%;

Гібридні - 7%;.

Авто з ГБО — 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк.

Довідка Finance.ua:

Вартість розмитнення авто з ЄС в 2024-му не змінилась. Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. Для електрокарів мито складає 0%. ПДВ становить 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку. Про це нагадали в Державній митній службі. Розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою:

(Ставка)* (Об'єм двигуна в см 3 / 1000)* (Кількість повних років авто)

Ставка залежить від типу двигуна:

для бензинових — 50 євро,

для дизельних — 75 євро.

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