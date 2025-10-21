День фінансів: продовження військового стану, зміни до бюджету, підвищення податку на прибуток для банків Сьогодні 17:30

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого, було ухвалено зміни до бюджету, де визначено виплати на оборону. Також ухвалили нові виплати на дітей.

Зміни до Бюджету-2025

Як повідомила Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, законопроект № 14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

Також Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з’являться дві нові професії.

Підвищення податку на прибуток для банків

Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал. Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.

Водночас банкам може знадобитися докапіталізація у разі підвищення податку.

Виплати на дітей

Комітет Ради з питань соціальної політики погодив законопроєкт про «дитячі виплати» до другого читання — парламент розгляне його найближчим часом.

Допомога по частковому безробіттю

Допомога по частковому безробіттю — це вид державної підтримки для застрахованих осіб, які втратили частину заробітку або доходу. Виплати надаються працівникам і фізичним особам-підприємцям (ФОП), якщо вони зазнали зменшення обсягів роботи через обставини, що не залежать від них.

Тепло в домівках

Як заявив глава «Укренерго» Віталій Зайченко, зниження температури на вулиці відповідно призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Протягом 10 днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.

Ціни на квартири в Україні восени

У багатьох регіонах спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м².

Українці стали частіше платити картками

Загальна кількість операцій за платіжними картками в Україні за дев’ять місяців 2025 року зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Грошові обсяги збільшилися на 16,3%.

🧐До речі, сьогодні відправити кошти за кордон можна кількома способами: міжнародним переказом, криптовалютою чи готівкою. Розповідаємо про переваги та недоліки кожного варіанту у новій нашій статті:

Укрпошта знижує ціни на доставку

Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану. Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці.

SkyUp розпродає авіаквитки

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила спеціальну акцію на всі рейси з і до Кишинева — квитки можна придбати від 20 євро в один бік.

