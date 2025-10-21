День фінансів: продовження військового стану, зміни до бюджету, підвищення податку на прибуток для банків
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого, було ухвалено зміни до бюджету, де визначено виплати на оборону. Також ухвалили нові виплати на дітей.
Зміни до Бюджету-2025
Бюджетний комітет ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому. Як повідомила Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, законопроект № 14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. Подробиці читайте за посиланням.
- Також Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з’являться дві нові професії.
Підвищення податку на прибуток для банків
Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.
- Водночас банкам може знадобитися докапіталізація у разі підвищення податку.
Виплати на дітей
Уряд підвищує виплати батькам-вихователям та прийомним батькам дітей-сиріт. Комітет Ради з питань соціальної політики погодив законопроєкт про «дитячі виплати» до другого читання — парламент розгляне його найближчим часом. Детально про суми — тут.
Допомога по частковому безробіттю
Допомога по частковому безробіттю — це вид державної підтримки для застрахованих осіб, які втратили частину заробітку або доходу. Виплати надаються працівникам і фізичним особам-підприємцям (ФОП), якщо вони зазнали зменшення обсягів роботи через обставини, що не залежать від них.
Тепло в домівках
Як заявив глава «Укренерго» Віталій Зайченко, зниження температури на вулиці відповідно призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Протягом 10 днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.
Ціни на квартири в Україні восени
У багатьох регіонах спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м². Про ціни, попит та пропозицію на ринку житла у вересні розповідаємо у дослідженні.
Українці стали частіше платити картками
Загальна кількість операцій за платіжними картками в Україні за дев’ять місяців 2025 року зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Грошові обсяги збільшилися на 16,3%.
🧐До речі, сьогодні відправити кошти за кордон можна кількома способами: міжнародним переказом, криптовалютою чи готівкою. Розповідаємо про переваги та недоліки кожного варіанту у новій нашій статті:
Укрпошта знижує ціни на доставку
Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану. Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці.
SkyUp розпродає авіаквитки
Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила спеціальну акцію на всі рейси з і до Кишинева — квитки можна придбати від 20 євро в один бік.
Поділитися новиною
Також за темою
Де найкраще святкувати Різдво: названо країну в Європі
Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник
Чому польські банки є найвразливішою мішенню для хакерів в ЄС
День фінансів: продовження військового стану, зміни до бюджету, підвищення податку на прибуток для банків
Кіпр запровадив закон про кримінальну відповідальність за обхід санкцій проти росії
5 «плюшок» банківської картки, що допоможуть заощаджувати