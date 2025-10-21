Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого Сьогодні 12:59

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого, Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада підтримала законопроєкти № 14128 та № 14129 . Отже, воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили в 17-й раз.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За ці рішення проголосували 317 і 315 депутатів відповідно.

Воєнний стан продовжено на 90 діб, починаючи з 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року, тобто до 3 лютого.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку загальної мобілізації на 90 діб.

Нагадаємо, напередодні, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський вніс до Ради два відповідні законопроєкти — № 14128 та № 14129.

