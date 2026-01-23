День фінансів: працевлаштування в «Дії» та ЦНАПі, перші €10 млн на спецтрибунал для рф Вчора 17:45

П’ятниця, 23 січня. Українці шукатимуть роботу через Дію та ЦНАП, а ЄС на тлі критики Зеленського вніс перші €10 млн на спецтрибунал для путіна.

Працевлаштування в «Дії» та ЦНАПі

Кабінет Міністрів розпочав експериментальний проєкт із цифровізації процесів працевлаштування через Єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». Завдяки новій системі, послуги з працевлаштування стануть доступними онлайн у застосунку «Дія» та офлайн у мережах ЦНАПів.

Рішення ухвалене на запит бізнесу, щоб зменшити кількість паперових документів і звернень під час працевлаштування та зробити взаємодію з державою простішою.

Крім того, вже наприкінці лютого 11 послуг для шукачів роботи та роботодавців будуть доступні у всіх ЦНАПах. Зокрема йдеться про отримання статусу безробітного та надання допомоги по безробіттю.

Україна формує резерв генераторів

Україна планує придбати 100 дизельних генераторів різної потужності для формування національного резерву. Закупівля передбачена для сталого забезпечення громад альтернативними джерелами електроенергії в умовах наслідків ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців за можливості виїхати з Києва за місто.

🗨️ «До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, ліків. Хто ще має варіанти виїзду за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх», — заявив Кличко.

🧣 Житло без світла та опалення — це серйозний виклик для здоров’я та безпеки. Тож вкрай важливо заздалегідь продумати безпечні шляхи утеплення оселі та кожного члена родини. Finance.ua зібрав практичні поради найдешевших способів утеплення, які допоможуть зберегти дорогоцінне тепло та вберегтися від небезпеки:

Кредитний рейтинг України

Агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України після завершення реструктуризації боргу за ВВП-варантами. В агентстві наголошують, що рейтинг CCC+ відображає вразливість здатності України виконувати фінансові зобов’язання.

Україна інтегрується до ринку електроенергії ЄС

Україна у 2027 році буде повністю інтегрована до енергоринку ЄС, навіть якщо формально ще не буде членом Союзу.

🗨️ «Зараз у парламенті є великий законопроєкт — кількасот сторінок про фінальну інтеграцію енергоринку України з ЄС. Він підготовлений до другого читання, і, думаю, у лютому ми зможемо його ухвалити», — заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 544,62 грн, що на 107,83 грн більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року (6 436,79 грн). 54,9% отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Пенсію понад 10 000 грн отримують 15,4% пенсіонерів.

Обов’язковий техогляд авто

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили , що рішень про негайне або масове запровадження обов’язкового технічного контролю для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, наразі не ухвалено. Реформа, яка обговорюється в контексті євроінтеграції України, має інші пріоритети, ніж масове запровадження нових обов’язків для автовласників.

Що буде з валютою до кінця січня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує , що наприкінці січня ситуація на валютному ринку України поступово заспокоїться. Попит на іноземну валюту зменшиться, що допоможе стабілізувати курс і знизить потребу в активному втручанні з боку Національного банку.

Перші €10 млн на спецтрибунал для рф

Європейський Союз ухвалив рішення про виділення перших 10 млн євро на забезпечення функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив , що путін не лише залишається на свободі, а й веде активну боротьбу за російські заморожені активи, розміщені в європейських країнах.

Додамо, що Кабмін спрощує продаж санкційного майна росіян. Усі отримані кошти надходять до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюють над відновленням інфраструктури, економіки та підтримки людей.

Фонд для інвестицій в інфраструктуру України

Під час Всесвітнього економічного форуму відбулося закриття першого раунду інвестицій Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — першого в історії України фонду, який інвестує виключно в інфраструктуру. Його загальний обсяг становить 350 млн євро.

Вихід США з ВООЗ

В США офіційно повідомили про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я. Організацію звинуватили у «шкоді американському народу», провалах під час пандемії коронавірусу та діях «проти інтересів Сполучених Штатів».

