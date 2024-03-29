День фінансів: потреби в мобілізації, відтермінування виплат за держборгом, нова вартість оформлення закордонного паспорта — Finance.ua

День фінансів: потреби в мобілізації, відтермінування виплат за держборгом, нова вартість оформлення закордонного паспорта Сьогодні 17:50

П’ятниця, 29 березня. Україна отримала позику від Японії та Британії і домовилась із США про відтермінування виплат за держборгом.

$1,5 млрд позики від Японії та Британії. Україна Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

відтермінування виплат за держборгом. Також Україна та США підписали угоду щодоза держборгом.

НБУ відклав прискорення платежів в Україні. Національний банк Національний банк уточнив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через Систему електронних платежів. Зокрема, НБУ відтермінував строк набрання чинності пункту щодо обов’язку учасника СЕП зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з 1 травня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Скорочення депозитів. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже , що в січні 2024 сталося значне скорочення депозитів, яке стало найбільшим відпливом коштів з початку війни. Але жодної проблеми в цьому немає. За його словами, це сезонне явище, яке пов’язане із піковими розрахунками у грудні, наприкінці року. Вже по лютому зростання вкладів у гривні відновилось.

ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності. Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв додав , що на початку квітняпереважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.

Як ЄС вплине на банківську систему України. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що вступ до ЄС кардинально змінить банківську систему та фінансовий сектор України. Він зазначив, що Нацбанк ретельно проаналізував усі євроінтеграційні зобов’язання України.

зростання приватних іноземних інвестицій. На думку Томаша Фіали, CEO інвестиційної компанії Dragon Capital, вступ країни до Євросоюзу тягне за собою різке

Потреби в мобілізації. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив , що завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами, проведенню огляду можливостей ЗСУ, вдалося «суттєво зменшити» потреби у мобілізації резервістів.

додаток «Армія+» для українських військовослужбовців перебуває на стадії розробки. Він дасть змогу оцифрувати паперові журнали і рапорти, а також надаватиме низку послуг. До речі, за словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко,для українських військовослужбовців перебуває на стадії розробки. Він дасть змогу оцифрувати паперові журнали і рапорти, а також надаватиме низку послуг.

Вартість оформлення закордонного паспорта. З 1 квітня З 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта. Так, виготовлення паспорта протягом 3 або 7 робочих днів коштуватиме 1598 грн (замість 1496 грн), а до 20 робочих днів — 958 грн (замість 856 грн).

вартість транспортної карти у столиці з 1 квітня Крім того,у столиці з 1 квітня становитиме 75 грн замість 50 грн.

Ціни на квартири у Києві. За За даними сайту M2bomber, квартири на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри тут зросли на понад 6 000 грн — з середніх 53 453 грн до 59 520 грн. Помітно здорожчали вони і за місяць — майже на 3 800 грн.

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