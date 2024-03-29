У Києві подорожчає транспортна картка — Finance.ua

У Києві подорожчає транспортна картка Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

У Києві подорожчає транспортна картка

Із 1 квітня вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом. Збільшення вартості - вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною», — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною — 50 грн. За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб.

«Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій — студентів та учнів», — пояснюють у КМДА.

Вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері - 8 грн за одну поїздку;

у міській електричці - 15 грн за одну поїздку.

Раніше начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський заявляв , що економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро Києва перевищив 30 гривень, тоді як реальна вартість — 8.

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Востаннє тариф на проїзд у метро зростав у 2018 році. Тоді витрати на електроенергію становили 466 мільйони гривень, а у 2024-му вже сягають 1,6 мільярда гривень, каже Брагінський. Попри це, тариф під час дії воєнного стану підвищувати не збираються.

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