У Києві відкривають станцію метро «Дніпро» — Finance.ua

У Києві відкривають станцію метро «Дніпро» Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

У Києві відкривають станцію метро «Дніпро»

У Києві з 8 березня відновлять роботу станції метро «Дніпро».

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

Підприємство також звертає увагу, що станція «Дніпро» — наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

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Нагадаємо, що станція «Дніпро» не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Водночас за результатами проведених консультацій із військовими та правоохоронцями прийняли рішення про відновлення роботи станції у звичайному режимі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив , що інформація про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро не відповідає дійсності.

Він додав, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

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