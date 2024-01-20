Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 гривень — Finance.ua

Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 гривень Сьогодні 15:06 — Казна та Політика

Обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 гривень

Економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро Києва перевищив 30 гривень, тоді як реальна вартість — 8.

Про це розповів начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський в інтервʼю LB.ua.

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За його словами, підвищення тарифів — не компетенція мерополітену, хоч підприємство щороку й подає дані про собівартість проїзду до Департаменту економіки КМДА.

Востаннє тариф на проїзд у метро зростав у 2018 році. Тоді витрати на електроенергію становили 466 мільйони гривень, а у 2024-му вже сягають 1,6 мільярда гривень, каже Брагінський. Попри це, тариф під час дії воєнного стану підвищувати не збираються.

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«Київський метрополітен» не отримує прибутків від профільної діяльності, збитки сягають трьох мільярдів гривень. На думку Брагінського, та ж реклама в метро не перекриє ці збитки, а підприємство не варто навантажувати додатковою непрофільною роботою.

Із 2018 року тариф на проїзд у київському метрополітені становить вісім гривень. Вартість планували підвищити до 20 гривень на початку 2022 року, але через початок повномасштабного вторгнення рішення відклали. За підрахунками комунальних перевізників, економічно обґрунтований тариф становив 21 гривню для метро й 25 гривень для наземного транспорту.

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The Village Україна За матеріалами:

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