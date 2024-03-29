В Україні змінюється вартість оформлення закордонного паспорта — Finance.ua

В Україні змінюється вартість оформлення закордонного паспорта Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

В Україні змінюється вартість оформлення закордонного паспорта

З 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта.

Про це повідомила Державна міграційна служба.

«З 1 квітня 2024 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа», — зазначають у ДМСУ.

Скільки коштуватиме оформлення закордонного паспорта:

виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 3 або 7 робочих днів раніше коштувало 1496 грн, а збільшиться до 1598 грн, з яких 992 грн — вартість адмінпослуги та 606 грн — вартість бланка.

виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів замість 856 грн коштуватиме 958 грн (352 грн — вартість адмінпослуги та 606 грн — вартість бланка).

Інфографіка: Державна міграційна служба

Хто оформив послугу до 31 березня 2024 року

У відомстві зазначили, що особи, які оплатили адмінпослуги та подали заяви для оформлення документів до 31 березня 2024 року, отримають документи за старою ціною.

Водночас ті громадяни, які оплатили адмінпослуги до 31 березня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подання заяв.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.