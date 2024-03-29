Пишний розповів, як ЄС вплине на банківську систему України — Finance.ua
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Пишний розповів, як ЄС вплине на банківську систему України

Казна та Політика
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Пишний розповів, як ЄС вплине на банківську систему України
Пишний розповів, як ЄС вплине на банківську систему України
Вступ до ЄС кардинально змінить банківську систему та фінансовий сектор України. Ці зміни вже почалися.
Про це під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.
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«Ці зміни вже відбуваються. Вони відбуваються щодня, і війна — не привід зупинятися. Навпаки, Національний банк поставив собі за мету, і мі це публічно оголосили в нашій Стратегії НБУ і Стратегії розвитку фінансового ринку, які ухвалили в травні минулого року, про те, що для нас європейська інтеграція — це пріоритет. І війна жодним чином не повинна стати на заваді», — наголосив Пишний.
Він також зазначив, що Нацбанк ретельно проаналізував усі євроінтеграційні зобов’язання України.
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«Ми проаналізували усю нашу регуляторну базу, проаналізували наші евроінтеграційні зобов’язання, сформували дуже чітку дорожню карту, за якою наразі відбувається поглиблена інтеграція. Кандидатство України в Європейському Союзі, угода з МВФ, угода про мікрофінансове кредитування, усі ці документи поєднує одна рамка — європейська інтеграція. Якщо уважно, або навіть по діагоналі прочитати, обов’язково зробите висновок, що усі ці міжнародні угоди спрямовані в один бік: Україна має повернутися додому, в ЄС», — наголосив Пишний, додавши при цьому, що Україні доведеться пройти складний шлях.
«Ми маємо виконати дуже складний і амбітний план реформ», — наголосив Пишний.
Нагадаємо, голова НБУ також зазначав, що Україна перебуває на шляху виконання вимог для вступу в ЄС. Один з них — це ключовий етап, це скринінг, який має виявити ті аспекти, що потребують доопрацювання. Це тотальний скринінг усієї регуляторної та законодавчої бази.
За матеріалами:
НВ
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